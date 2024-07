Una notizia che i fan aspettavano da tempo: Giulia Salemi è incinta. L’influencer italo-persiana aspetta il primo figlio da Pierpaolo Pretelli, conosciuto tre anni fa nella casa del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi è incinta: Pierpaolo Pretelli presto papà

Con un semplice post affidato a Instagram, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere in dolce attesa. L’influencer italo persiana è incinta del primo figlio, mentre per l’ex velino di Striscia la Notizia si tratta del secondo pargolo, dopo il bambino nato nel corso della relazione con Ariadna Romero.

L’annuncio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

A didascalia di alcune foto, in cui Giulia appare con un pancino appena pronunciato e Pierpaolo le accarezza il ventre dolcemente, la Salemi ha scritto:

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì… ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te…”.

Gli auguri di amici e fan

L’annuncio della gravidanza ha emozionato amici e fan. Tanti i commenti dei personaggi del mondo dello spettacolo: da Simona Ventura ad Andrea Zenga, passando per Guenda Goria, Cecilia Capriotti e Francesco Chiofalo. Al momento, Giulia e Pierpaolo non hanno fornito altri dettagli sul bebè in arrivo, ma di certo non mancheranno di aggiornare tutti sui prossimi ‘sviluppi’.