Tra qualche mese, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno genitori del primo figlio insieme. Il sesso del bebè non è stato ancora svelato dai diretti interessati, ma grazie ad una gaffe di Fariba, mamma dell’influencer, i fan hanno scoperto se arriverà un maschietto o una femminuccia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, svelato il sesso del figlio

Fariba Therani non è famosa solo per essere la mamma di Giulia Salemi, ma anche per le gaffe che spesso ha commesso nei confronti della pargola. La simpatica persiana ha colpito ancora una volta, svelando ai fan il sesso del figlio che la sua erede aspetta dal compagno Pierpaolo Pretelli.

Mamma Fariba svela il sesso del primo nipote

Via social, Fariba ha mostrato una bellissima cameretta per neonati. I fan non hanno potuto fare a meno di notare i tanti dettagli, capendo che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano una femminuccia. I diretti interessati non hanno commentato il sesso del bebè, ma i seguaci non hanno alcun dubbio: in famiglia arriverà una baby Giuly.

Quando partorisce Giulia Salemi?

In attesa del gender reveal con cui Giulia e Pierpaolo annunceranno il sesso del primo figlio, in molti si chiedono la data del parto dell’influencer. La Salemi non l’ha ancora svelata, ma probabilmente diventerà mamma intorno a gennaio/febbraio 2025.