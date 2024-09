Giulia Salemi, potenziali nomi per il bebè: frecciate a Zorzi e Francesco Monte.

La nota influencer Giulia Salemi, in attesa del suo primo figlio con Pierpaolo Pretelli, ha chiesto ai suoi follower di proporre dei nomi per il nascituro. In risposta a questo appello, Giulia ha risposto in modo ironico a molti suggerimenti, alludendo a episodi legati ai suoi ex partner e conoscenti, come Francesco Monte e Tommaso Zorzi. Ha anche fatto un accenno velato a Elisabetta Gregoraci, ex di Pierpaolo, quando un follower ha suggerito il nome "Gregorio". La coppia Salemi-Pretelli, soprannominata "Prelemi" dai fan, si è conosciuta nel programma televisivo Grande Fratello Vip nel 2020.

Nell’estate passata, la nota influencer Giulia Salemi ha condiviso con il pubblico la gioia di aspettare il suo primo figlio, frutto della sua relazione con Pierpaolo Pretelli. Non molto tempo dopo, ha svelato che avrebbe dato alla luce un bambino. Questo sarà il primo figlio per Giulia, ma il secondo per Pierpaolo, che ha già un figlio di sei anni di nome Leonardo, nato da una precedente relazione con Ariadna Romero. La coppia, affettuosamente chiamata “Prelemi” dai fan, si è incontrata nel programma televisivo Grande Fratello Vip nel 2020 e da allora ha condiviso le tappe del loro percorso sentimentale con i seguaci, tra felicità e difficoltà. Anche durante la gestazione, Giulia ha raccontato ai suoi sostenitori tutte le fasi di questo momento così emozionante, dal cambiamento fisico alle preoccupazioni legate a diventare genitore per la prima volta, fino alla scelta del nome del bebè. In data 30 settembre, la presentatrice italo-persiana ha sollecitato i suoi fan a proporre dei nomi per il nascituro, servendosi del suo canale social. A seguito di questa richiesta, i suoi follower hanno inondato il canale con numerosi suggerimenti, alcuni dei quali hanno ricevuto risposte ironiche e un po’ sferzanti da Giulia. Un utente ha proposto “Francesco”, descrivendolo come un nome “frizzante, simpatico e devastante”, a cui l’influencer ha risposto in modo ironico: “Mmm proprio simpatico e frizzante”.

Molti suppongono che Giulia stesse alludendo al suo precedente partner, Francesco Monte, con cui è stata insieme nel 2018 e 2019. Quando un suo ammiratore le ha fatto un accenno ad un ex, Giulia ha sfruttato l’occasione per prenderlo in giro, ma ha anche lanciato una frecciatina al passato tronista. In seguito, un altro sostenitore ha menzionato il nome Tommaso. Giulia ha risposto con un deciso “No”, in lettere maiuscole. Questo sembra essere un altro attacco, questa volta diretto al suo ex collega Tommaso Zorzi. Loro, che sono amici da lungo tempo, si erano avvicinati dopo una discussione nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma, negli ultimi tempi, qualcosa è sembrato mutare di nuovo e loro si sono distanziati definitivamente. Infine, c’è stato anche un accenno sottile ad Elisabetta Gregoraci. Quando le è stato suggerito il nome “Gregorio”, Giulia ha risposto: “Non mi sento a mio agio, Gregorio Petrelli mi suggerisce sensazioni GF”. Il motivo di questa osservazione? I sostenitori della coppia Gregoraci-Pretelli si chiamavano “Gregorelli”, un nome molto simile a quello proposto dall’utente.