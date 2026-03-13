Giuria di Amici 25: Elisa e Gigi D'Alessio tra i favoriti per il Serale

Tra indiscrezioni e trattative, la giuria del Serale di Amici 25 potrebbe cambiare volto: emergono i nomi di Elisa e Gigi D'Alessio , mentre altri candidati restano in corsa.

La fase finale di Amici 25 si avvicina e, insieme alle maglie e alle squadre svelate nelle ultime settimane, cresce la curiosità su chi si siederà nelle poltrone della giuria. Le voci circolate nelle ultime ore suggeriscono un vero e proprio rinnovamento: secondo alcune fonti di gossip due nomi pesanti sono entrati in trattativa per il ruolo di giudici.

Il Serale debutterà in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e, come anticipato, la registrazione dovrebbe svolgersi il giovedì 19 marzo, con la prima messa in onda fissata per sabato 21 marzo 2026. Intanto i rumors tentano di ricomporre il puzzle dei possibili sostituti del trio dello scorso anno.

I nomi in pole position

Tra le candidature più gettonate spiccano i profili di Elisa e Gigi D’Alessio. La prima non è nuova al programma: ha già ricoperto ruoli tecnici e artistici in passato e il suo ritorno verrebbe interpretato come una scelta di continuità artistica. Elisa porta con sé esperienza da coach e un bacino di credibilità musicale che potrebbe incidere sul giudizio dei talenti.

Perché Elisa è considerata un’opzione forte

La candidatura di Elisa è motivata dal suo passato all’interno del talent e da un rapporto consolidato con la produzione. Se confermata, la sua presenza rappresenterebbe un contributo tecnico e artistico: il pubblico la associa a valutazioni musicali attente e a un occhio formativo. In termini pratici, la sua nomina sarebbe vista come un modo per valorizzare il percorso dei concorrenti sul fronte canoro.

Il ruolo di Gigi D’Alessio nelle trattative

Il nome di Gigi D’Alessio è emerso come possibile acquisto importante: reduce dall’esperienza a progetti televisivi diversi, il suo coinvolgimento segnalerebbe una scelta orientata a nomi con forte appeal di pubblico. La sua presenza potrebbe portare sensibilità nel giudizio e un elemento di spettacolarità, con una capacità di parlare sia ai fan della musica popolare sia a un pubblico generalista.

Altri candidati e scenari alternativi

Prima che emergessero Elisa e Gigi D’Alessio, tra i nomi più discussi erano circolati quelli di Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia, ipotesi che rispecchiavano l’idea di combinare competenze vocali e coreutiche. Al momento gli addetti ai lavori ritengono possibile che Maria De Filippi scelga tra una rosa più ampia, pescando tre figure che possano bilanciare esperienza musicale e competenza televisiva.

Rossella Brescia e la necessità di un’esperta di ballo

Indipendentemente dalla composizione complessiva, sembra certo che almeno una delle poltrone sarà occupata da un’esperta di danza: la figura di Rossella Brescia rimane in lizza proprio per questo. La presenza di un giudice con competenze coreografiche è da anni considerata fondamentale per valutare le performance non strettamente canore.

Tempistiche, format e finale

Il Serale durerà più appuntamenti, con un calendario che prevede nove puntate più la finale. La conclusione era stata ipotizzata per il 16 maggio, ma l’organizzazione potrebbe decidere uno slittamento per evitare sovrapposizioni con eventi internazionali di rilievo, in particolare l’Eurovision Song Contest 2026, dove l’Italia sarà rappresentata dal vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. In chiave pratica, questo genere di accorgimenti serve a massimizzare ascolti e visibilità per tutti gli attori coinvolti.

In definitiva, il segmento finale di Amici 25 si presenta con molti punti ancora da chiarire: le trattative sui nomi, i possibili annunci ufficiali che arriveranno nelle ore antecedenti le registrazioni e la scelta di bilanciare competenze artistiche diverse determineranno la fisionomia del Serale. Il pubblico e gli addetti ai lavori resteranno quindi in attesa delle successive conferme ufficiali dal cast operativo del programma.