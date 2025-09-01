La Global Sumud Flotilla era salpata ieri dal porto di Barcellona per portare aiuti umanitari a Gaza. Le venti imbarcazioni sono però dovute rientrare in Spagna per il forte maltempo.

La Global Sumud Flotilla rientra al porto di Barcellona causa maltempo

La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è salpata ieri dal porto di Barcellona ma, questa mattina, ha dovuto fare rientro nella città spagnola a causa del forte maltempo.

A bordo c’erano circa 300 attivisti, tra cui Greta Thunberg, con l’obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza. Ecco la nota diffusa dall’organizzazione: “a causa delle condizioni meteorologiche pericolose abbiamo effettuato una prova in mare e poi siamo tornati in porto per far passare la tempesta. Questo ha comportato un ritardo nella nostra partenza per evitare complicazione alle imbarcazioni più piccole. A fronte del vento oltre 30 nodi e alla imprevedibilità del Mediterraneo, abbiamo preso questa decisione per dare priorità alla sicurezza e al benessere di tutti i partecipanti e garantire il successo della nostra missione.”

Quando ripartirà la Global Sumud Flotilla?

Come visto, la spedizione di una ventina di imbarcazione della Global Sumud Flotilla è rientrata al porto di Barcellona. Non c’è ancora l’ufficialità, ma l’intenzione degli organizzatori è quella di ripartire già nel pomeriggio di oggi. Preoccupano intanto le parole di Ben-Gvir, Ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, che ha detto che tutti gli attivisti saranno trattati come terroristi.