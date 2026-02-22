Gol di Troilo confermato al Var: scoppia la polemica a San Siro

Il sigillo di Troilo deciso dopo l'intervento del Var ha provocato forti contestazioni a San Siro: Maignan al centro del contendere e la revisione di Piccinini fa discutere tifosi e addetti ai lavori

Milan–Parma, 26ª giornata di Serie A: la partita è stata decisa da un episodio al minuto 80 che ha diviso opinioni e commenti. Un colpo di testa di Mariano Troilo è stato inizialmente ritenuto irregolare per un presunto fallo sul portiere del Milan, Maignan, ma la successiva revisione al monitor ha indotto l’arbitro Piccinini a convalidare la rete.

L’episodio ha scatenato proteste all’interno di San Siro e dibattiti negli studi televisivi.

Il contesto dell’azione

L’azione nasce da un cross su calcio d’angolo e mostra un salto aereo tra attaccante e difensore, con un contatto ravvicinato sul portiere. Dalle immagini sono emersi più elementi controversi che hanno dato adito a interpretazioni divergenti tra arbitro, VAR, giocatori e osservatori.

Revisione e decisione dell’arbitro

La revisione al monitor ha portato Piccinini a modificare la valutazione iniziale e a confermare la segnatura. Il ricorso alla visualizzazione delle immagini è stato centrale nel processo decisionale e ha accentuato la polarizzazione delle opinioni sulla regolarità dell’episodio.

Effetti sulla classifica

L’esito del controllo ha avuto ripercussioni immediate sulla classifica del campionato. Il risultato finale della partita ha inciso sulla posizione delle squadre nella graduatoria alla 26ª giornata.

Com’è nata la decisione: cronaca dell’episodio

L’azione decisiva nasce da un corner con cross profondo di Valeri. Il pallone trova la testa di Troilo e supera Maignan, apparentemente per il vantaggio ospite.

L’arbitro interrompe l’esultanza fischiando un fallo in favore del Milan per un presunto contatto sul portiere. Pochi istanti dopo il direttore di gara viene richiamato dal VAR.

Il direttore di gara si dirige al monitor lungo la linea laterale per rivedere l’episodio. La decisione al video check determinerà l’esito dell’azione e influirà sulla valutazione finale dell’incontro.

Il contenuto della revisione

Le immagini mostrate durante la revisione evidenziano un contatto tra il difensore Valenti e il portiere Maignan. È visibile anche un contrasto aereo tra Troilo e Bartesaghi.

I replay non offrono però una lettura univoca. La sovrapposizione delle masse e i salti concorrenti rendono difficoltosa la determinazione di un contatto netto sul portiere. La dinamica dell’azione presenta elementi di interferenza ma non una chiara intenzionalità o azione fallosa.

Dopo la visione delle immagini l’arbitro Piccinini ritiene che non sussista un fallo evidente sul portiere e decide di convalidare il gol, annullando la decisione iniziale. La conferma del video check determina l’esito dell’azione e influisce sulla valutazione complessiva dell’incontro, con il gioco che riprende sulla base della convalida.

Reazioni e conseguenze dentro e fuori il campo

La decisione del direttore di gara ha scatenato proteste dalla panchina del Milan e dal pubblico presente a San Siro. Le critiche si sono concentrate su due aspetti: la tutela del portiere in area e l’interpretazione del contatto aereo tra attaccante e difensore. L’ex portiere Luca Marchegiani, intervenuto in televisione, ha ricordato che in passato il movimento del portiere veniva spesso ritenuto intoccabile e che oggi tale tutela, a suo avviso, appare meno marcata.

Sportivamente la rete di Troilo ha inciso sul risultato: il Parma ha ottenuto i tre punti a San Siro e il Milan ha interrotto la serie positiva. La sconfitta modifica le posizioni in classifica, ampliando il distacco dalla vetta e alimentando il dibattito tra tifoserie e addetti ai lavori.

Il ruolo del VAR nelle partite decisive

L’episodio evidenzia il ruolo crescente del VAR nelle gare di alto livello. La tecnologia consente di correggere errori evidenti. La revisione ha modificato la valutazione iniziale dell’arbitro, confermando che il sistema interviene solo in casi di chiara ed evidente errata valutazione. Restano tuttavia zone grigie dell’arbitraggio in cui l’interpretazione umana è ancora decisiva. Il risultato finale e le scelte tecniche associate continuano a influire sulla classifica e ad alimentare il dibattito tra tifoserie e addetti ai lavori.

Analisi tecnica e punti controversi

Proseguendo dall’episodio di San Siro, l’analisi tecnica si concentra su tre elementi chiave: il movimento del portiere, il corpo a corpo e la dinamica del salto.

Il contatto su Maignan è stato valutato non penalizzante perché non ha mostrato una chiara spinta né l’uso evidente delle mani.

Analogamente, il sorpasso aereo di Troilo su Bartesaghi è stato ritenuto regolare dall’arbitro, che ha valutato l’assenza di blocco netto.

Implicazioni per il regolamento

L’episodio solleva questioni interpretative rilevanti per il codice disciplinare e la prassi arbitrale.

Deve essere chiarito il grado di tutela del movimento del portiere e i criteri oggettivi per distinguere un contatto lecito da uno penalizzante.

Queste istanze sono al centro del dibattito tra tecnici, arbitri e osservatori e influenzano l’evoluzione degli standard decisionali.

La rete di Troilo, confermata dopo la revisione del VAR, evidenzia le difficoltà proprie dell’arbitraggio moderno. La tecnologia fornisce strumenti di verifica, ma l’interpretazione delle immagini resta al centro della contesa e alimenta il dibattito tra tecnici e arbitri. Le istanze sollevate durante l’episodio potrebbero indirizzare future revisioni delle linee guida federali e dei protocolli di utilizzo del VAR, con possibili riflessi sulle procedure di formazione degli ufficiali di gara.