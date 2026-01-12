Golden Globe, attimi di panico durante la premiazione: scoppia un incendio

Fuori programma al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles dove erano in corso i Golden Globe 2026: ecco cosa è successo.

Ieri, domenica 11 gennaio 2026, al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles c’è stata la cerimonia di premiazione dei Golden Globe. Mentre attori e attrici attendevano i nomi dei vincitori, dietro le quinte è scoppiato un piccolo incendio.

Tanti gli attori e le attrici di Hollywood presenti al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, dove sono stati decretati i vincitori nelle varie categorie: spicca la vittoria come miglior film drammatico di “Hamnet – Nel nome del figlio“. Mentre però venivano decretati i vincitori nelle varie categorie, c’è stato un pericoloso fuori programma. Dietro le quinte è infatti scoppiato un piccolo incendio, domato fortunatamente in tempo dagli addetti alla sicurezza. Ma, cosa lo ha provocato?

Golden Globe, incendio dietro le quinte: le cause

Come visto, durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2026, un piccolo incendio è scoppiato dietro le quinte, ovvero nella sala stampa dedicata ai giornalisti presenti alla serata. Secondo le prime informazione, a provocare il piccolo rogo sarebbe stato un addetto del catering che, per sbaglio, ha rovesciato del caffè bollente sullo sterno (una bomboletta di combustibile usata per riscaldare il cibo). Il contatto ha innescato così le fiamme, col tappeto in sala che ha preso fuoco. Come detto gli addetti alla sicurezza sono riuscite a domare subito le fiamme, senza conseguenze per nessuno dei presenti. La cerimonia è proseguita senza problemi.