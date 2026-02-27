Un grave incidente ha colpito il golfista italiano Andrea Pavan in Sudafrica, dove si trovava per partecipare all’Investec South African Open. Il professionista è precipitato nel vano di un ascensore del suo hotel e si trova ora ricoverato in ospedale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le sue condizioni.

Andrea Pavan: la carriera e il contesto dell’incidente

Pavan, nato a Roma e residente in Texas con la moglie, vanta un palmarès di prestigio: due vittorie nel DP World Tour – il D+D Real Czech Masters nel 2018 e il BMW International Open a Monaco di Baviera nel 2019 – cinque successi nel Challenge Tour e partecipazioni a US Open e British Open, con il miglior ranking mondiale al 65° posto. Nel 2026 aveva appena ottenuto un 14° posto all’Hero Dubai Desert Classic e un 9° posto in Bahrain.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto mentre Pavan, in fretta per recarsi al percorso, si è accorto di aver dimenticato le chiavi dell’armadietto. Nella concitazione, una volta chiamato l’ascensore, non si sarebbe accorto dell’assenza della cabina, precipitando nel vuoto. I legali della famiglia stanno seguendo la vicenda, mentre il DP World Tour ha confermato il ritiro del golfista dalla gara senza ulteriori dettagli.

Il golfista Andrea Pavan vittima di un grave incidente in Sudafrica: le sue condizioni

Andrea Pavan, il trentaseienne golfista romano, è rimasto coinvolto in un grave incidente a Stellenbosch, nei pressi di Città del Capo, dove si trovava per partecipare all’Investec South African Open, gara valida per il DP World Tour.

Secondo quanto riportato dall’account X Monday Q Info, noto per la sua affidabilità sulle vicende dei tour professionistici, il giocatore è precipitato nel vano ascensore dopo che le porte si erano aperte al suo piano senza la presenza della cabina. Alcuni testimoni hanno riferito che Pavan è caduto per diversi piani. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale a Stellenbosch, dove ha subito un intervento chirurgico di diverse ore per la riduzione di fratture alle vertebre e l’impianto di una placca alla spalla.

Nonostante la gravità dell’incidente, le fonti ospedaliere confermerebbero che il giocatore sarebbe grave ma “non è in pericolo di vita“.