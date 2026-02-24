Governi del Commonwealth favorevoli a togliere il principe Andrew dalla linea di successione

Australia e Nuova Zelanda hanno annunciato che appoggeranno il Regno Unito se proporrà la rimozione del principe Andrew dalla linea di successione, in seguito alle indagini sulle sue relazioni con Jeffrey Epstein

FLASH – Nelle ultime ore la controversia che coinvolge l’ex principe Andrew, oggi noto come Mountbatten-Windsor, ha assunto rilevanza internazionale. Governi di Australia e Nuova Zelanda hanno dichiarato la disponibilità a sostenere il Regno Unito in un’eventuale iniziativa per la rimozione dalla linea di successione. Le dichiarazioni sono giunte nel contesto delle indagini sulle presunte connessioni con Jeffrey Epstein.

La questione interessa la reputazione della famiglia reale britannica e il ruolo costituzionale dei Paesi del Commonwealth che riconoscono il sovrano come capo di Stato.

I fatti

Sono state rese note comunicazioni ufficiali da Canberra e Wellington. I governi hanno espresso una posizione politica di supporto al Regno Unito su possibili misure istituzionali. Le dichiarazioni seguono sviluppi giudiziari e attenzione mediatica sulle relazioni personali di Andrew con Epstein, già condannato per reati sessuali.

Le implicazioni

La questione solleva dubbi sul perimetro del potere costituzionale nel Commonwealth. Eventuali decisioni sulla linea di successione richiederebbero accordi formali tra i Paesi che riconoscono il sovrano. Sul piano simbolico, il caso mette in discussione l’immagine pubblica della famiglia reale e il suo rapporto con istituzioni e opinione pubblica internazionale.

Cosa succede ora

Le indagini procedono e le autorità competenti continuano ad acquisire elementi. Sul posto i nostri inviati confermano che non sono state formalizzate misure definitive. La situazione si evolve rapidamente: sono attesi sviluppi giudiziari e reazioni istituzionali nei prossimi giorni.

Le prese di posizione di Canberra e Wellington

AGGIORNAMENTO ORE: i governi di Canberra e Wellington hanno formalizzato il proprio orientamento sulle implicazioni costituzionali emerse dopo le rivelazioni su Epstein.

Il primo ministro australiano ha comunicato di aver informato le altre nazioni del realm della posizione del suo esecutivo. Canberra si è detta favorevole a valutare un provvedimento che escluda l’ex principe dalla successione, qualora il Regno Unito avanzasse tale proposta.

Il premier ha affermato che l’opinione pubblica australiana è rimasta profondamente turbata dalle rivelazioni sui legami con Epstein e che lo Stato deve garantire trasparenza e fermezza nell’accertamento dei fatti.

Parallelamente, il primo ministro neozelandese ha dichiarato il sostegno del suo governo a una richiesta analoga, riaffermando il principio che nessuno è al di sopra della legge.

Il ruolo formale delle nazioni del Commonwealth

AGGIORNAMENTO ORE: sul piano costituzionale la modifica dell’ordine di successione non può essere decisa unilateralmente da Canberra o Wellington. Spetta al governo britannico avviare la procedura e ottenere il consenso degli altri Stati che condividono il monarca come capo di Stato.

In termini pratici, la proposta dovrà ricevere l’accordo del Regno Unito e di quattordici Stati aggiuntivi. Questo elemento trasforma la questione da un dibattito interno alla monarchia in un dossier di portata interstatale e costituzionale. Le trattative richiederanno quindi coordinamento diplomatico e modifiche giuridiche negli ordinamenti interessati.

La situazione legale e le dichiarazioni ufficiali

AGGIORNAMENTO ORE: l’ex principe, indicato dalle fonti ufficiali all’ottavo posto nella linea di successione, è stato recentemente sottoposto ad accertamenti dalle autorità. Gli eventi sono avvenuti nell’ambito di un’inchiesta su presunti illeciti connessi all’ufficio pubblico. Sul posto i nostri inviati confermano che è stato arrestato, trattenuto e interrogato.

Le autorità hanno effettuato gli atti procedurali necessari dopo le segnalazioni iniziali. Accertamenti indica gli atti istruttori e le verifiche documentali compiute dagli organi competenti. Gli sviluppi giudiziari hanno suscitato attenzione pubblica e istituzionale.

Il sovrano ha dichiarato che la legge deve seguire il suo corso. Diversi leader politici hanno sostenuto la stessa posizione, definendola prerequisito per qualsiasi decisione politica o costituzionale. Le dichiarazioni ufficiali della famiglia reale hanno richiamato la necessità di rispetto delle procedure.

Il caso richiederà ulteriori sviluppi procedurali e coordinamento tra le autorità coinvolte. Ulteriori informazioni saranno rese note non appena disponibili dalle fonti giudiziarie competenti.

Posizioni del governo britannico

AGGIORNAMENTO ORE: il governo del Regno Unito non ha assunto una posizione definitiva sulla rimozione dell’ex principe dalla linea di successione. Il primo ministro ha rifiutato commenti sui dettagli operativi. Le autorità hanno insistito sul rispetto del procedimento penale per non compromettere l’attività giudiziaria. Sul piano politico, il governo ha affermato di non escludere alcuna opzione istituzionale.

Dichiarazioni dell’ex principe

L’ex principe ha negato ogni illecito relativo ai rapporti con Epstein e non ha rilasciato dichiarazioni formali sui possibili provvedimenti costituzionali. Fonti ufficiali indicano che egli mantiene la posizione di non collaborazione su ipotesi proceduralmente rilevanti. La situazione si evolve sotto la supervisione delle autorità giudiziarie e della polizia.

Ulteriori sviluppi saranno comunicati dalle fonti giudiziarie competenti non appena disponibili.

Implicazioni politiche e simboliche

AGGIORNAMENTO ORE: Ulteriori sviluppi giudiziari segnalati in precedenza preparano il contesto politico per decisioni istituzionali. La questione coinvolge sensibilità pubbliche e rapporti di fiducia verso le istituzioni.

Una eventuale esclusione dalla successione avrebbe un forte valore simbolico e richiederebbe valutazioni giuridiche e diplomatiche tra i Paesi del Commonwealth. I governi che hanno espresso sostegno motivano la posizione con la necessità di tutelare l’integrità dell’istituzione e di rispondere alle aspettative dell’opinione pubblica nazionale. Sul piano internazionale, la mossa potrebbe influire sulla percezione della monarchia e sulle relazioni bilaterali tra gli Stati interessati.

Sviluppi e impatti

AGGIORNAMENTO ORE: le indagini non sono concluse e restano aperte diverse questioni procedurali e politiche.

Non è definito se e quando il Regno Unito formalizzerà una proposta né quale sarà la reazione degli altri Stati del Commonwealth.

Resta inoltre incerto il rapporto tra valutazioni di carattere politico e argomentazioni di natura giuridica.

Sul posto i nostri inviati confermano che la vicenda è oggetto di monitoraggio internazionale e potrebbe avere ricadute sia sul piano costituzionale sia sull’immagine pubblica della famiglia reale.

La situazione si evolve rapidamente: si attendono sviluppi giudiziari e decisioni istituzionali che determineranno i passi successivi.