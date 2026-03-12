Governo e minoranza a confronto per l'Iran: telefonate, dissidi e proposte

Giorgia Meloni ha avviato contatti telefonici con i leader dell'opposizione sul tema Iran; tra proposte di dialogo, accuse reciproche e il fallimento di una risoluzione unitaria emergono nodi su metodo, basi militari e ruolo del Parlamento

La questione iraniana ha spinto il governo a cercare un raccordo con i gruppi di minoranza: Giorgia Meloni ha infatti avviato contatti diretti con i principali esponenti dell’opposizione per condividere informazioni e prospettive sull’evoluzione della crisi. L’iniziativa è stata presentata come un invito al tavolo di confronto sulla politica estera, con l’obiettivo di costruire un terreno comune almeno sul piano informativo e istituzionale.

La mossa di Palazzo Chigi è arrivata nel quadro di uno scambio politico caratterizzato da risposte ambivalenti: alcuni leader si sono detti disponibili, altri hanno chiesto condizioni e chiarimenti sul merito, in particolare riguardo all’eventuale uso di basi militari sul territorio nazionale. Secondo quanto riferito, il governo ha inoltre annunciato che fornirà aggiornamenti informali alle opposizioni via canali diretti man mano che la situazione evolve.

I contatti di Palazzo Chigi

Secondo fonti parlamentari, la presidente del Consiglio ha chiamato più interlocutori: oltre a Elly Schlein, tra i contatti figurano il leader del M5S Giuseppe Conte, i rappresentanti di Avs come Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il segretario di Azione Carlo Calenda e il presidente di Italia Viva Matteo Renzi. L’intento ufficiale è stato quello di garantire un flusso informativo continuo e reciproco, senza però vincolare le forze politiche a posizioni predeterminate.

Chi è stato contattato e perché

La lista dei leader contattati riflette la volontà di coinvolgere l’intero arco delle opposizioni: dalla sinistra ambientalista alle forze centriste. L’azione è stata descritta come un modo per creare almeno un canale diretto di condivisione sui prossimi sviluppi, lasciando però intatto il diritto delle forze di minoranza di esprimere autonome valutazioni e iniziative in Aula, inclusa la possibilità di presentare risoluzioni.

La reazione delle opposizioni e la risoluzione saltata

Parallelamente ai contatti, il centrosinistra ha vissuto una giornata di tensioni interne: la prospettiva di una risoluzione unitaria sul tema iraniano, proposta inizialmente da alcuni gruppi, non ha trovato una intesa definitiva. Le trattative si sono bloccate su questioni di metodo e sul livello di vaghezza necessario per aggregare posizioni assai diverse su temi sensibili come l’uso di basi e l’orientamento verso l’alleanza atlantica.

Divergenze sul metodo e sul merito

Al centro del dissenso ci sono state due linee: chi pretendeva una formulazione la più condivisa possibile per rappresentare un fronte compatto, e chi invece riteneva che la materia richiedesse risoluzioni distinte per separare la crisi iraniana dalle comunicazioni istituzionali sul prossimo Consiglio europeo. Nel dibattito è emersa anche la proposta di consentire votazioni separate, ma alla fine l’ipotesi di un testo unico è naufragata, alimentando recriminazioni reciproche tra i gruppi.

Lo scambio pubblico tra Meloni e Schlein

Il confronto ha assunto toni duri tra la premier e la leader del Partito democratico: Elly Schlein ha criticato la tempistica e la sostanza dell’offerta di dialogo, definendola insufficiente senza garanzie su passi concreti come il rifiuto dell’uso delle basi italiane. La risposta di Giorgia Meloni è stata di confermare l’offerta di confronto e di denunciare insulti e attacchi personali ricevuti dopo le sue comunicazioni, ribadendo però la disponibilità a un coordinamento istituzionale.

Il nodo delle basi militari e delle alleanze

Un elemento ricorrente nelle interlocuzioni è stato il ruolo dell’Italia nell’eventuale impiego di infrastrutture militari: per alcuni oppositori è fondamentale che il governo dica chiaramente se si opporrebbe a richieste di utilizzo delle basi per operazioni esterne, mentre la maggioranza sottolinea la necessità di mantenere l’impegno con gli alleati e di valutare ogni richiesta sulla base degli scenari e delle consultazioni internazionali. Questo punto rimane un tema centrale di divergenza politica.

In conclusione, l’invito al dialogo lanciato da Palazzo Chigi ha aperto una fase di scambi e negoziazioni che, pur non avendo finora prodotto un accordo unitario in Aula, ha messo in rilievo la complessità degli equilibri tra esigenze di coesione nazionale, autonomia parlamentare e posizioni differenti sul ruolo dell’Italia nelle operazioni internazionali. Il governo ha promesso aggiornamenti informali, mentre le opposizioni continuano a discutere le condizioni per un confronto stabile e produttivo.