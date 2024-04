Governo: Meloni, 'fatto molto più di governi sinistra tenuti insieme con scotch'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Noi non stiamo insieme per interesse ma per scelta, perché abbiamo una visione da costruire e regalare, non credete alle fake news, dicono di noi che litighiamo ma noi al mattino ridiamo di quelle ricostruzioni, tentano di mettere zizzania per rallentare l...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Noi non stiamo insieme per interesse ma per scelta, perché abbiamo una visione da costruire e regalare, non credete alle fake news, dicono di noi che litighiamo ma noi al mattino ridiamo di quelle ricostruzioni, tentano di mettere zizzania per rallentare l'azione di governo. L'unico modo per misurare la compattezza di un governo è valutare la velocità con cui riesce a lavorare, e noi in un anno e mezzo abbiamo fatto molto più di quanto fatto dai governo di sinistra tenuti insieme con lo scotch". Così la premier Giorgia Meloni, dal palco di Potenza per la chiusura della campagna elettorale di Vito Bardi.