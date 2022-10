Governo Meloni, la diretta della cerimonia dell’insediamento

Si sta svolgendo in questi minuti la cerimonia della campanella che porterà all'effettivo insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta

È in corso in questi ultimi la cerimonia dell’insediamento della nuova premier Giorgia Meloni. Con questo ultimo passaggio il nuovo Governo potrà ufficialmente insediarsi a Palazzo Chigi.

Giorgia Meloni è arrivata proprio pochssimi minuti fa al Colle, sorridente ma anche molto emozionata.

Sul posto la neo Premier è stata accolta da Mario Draghi, con un caloroso ”Benvenuta,” mentre era ancora intenta a salire le scale (Questa sotto è una cosa un po’ impattante emotivamente” ha commentato Meloni, riferendosi al Picchetto d’onore che ha omaggiato la nuova Premier al suo arrivo). I due si sono poi recati nella sala subito a fianco per la foto di rito, subito prima di dare il via alla cerimonia di insediamento vera e propria, quella che in gergo viene anche chiamata come “cerimonia della campanella”.

Qui sotto il video del primo contatto di Draghi e Meloni di questa mattina a Palazzo Chigi.