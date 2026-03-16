GPS 2026, il sito del Ministero è in down, la scadenza si avvicina e si resta in attesa di notizie ufficiali da parte del Ministero. I docenti rischiano il loro futuro lavorativo.

Per i docenti di tutta Italia che non hanno un contratto di ruolo questi giorni sono stati e sono tuttora fondamentali per il proseguo della loro attività lavorativa per i prossimi mesi perché capiranno quale sarà il loro futuro e dove andranno ad insegnare con l’obiettivo di scalare le posizioni verso il traguardo tanto desiderato, tuttavia vi sono dei problemi non indifferenti.

Le Graduatorie Provinciali di Supplenza

Le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) sono le graduatorie che permettono ai docenti di essere assegnati a scuole dove il posto è vacante così da concludere l’anno scolastico con la certezza di poter lavorare.

Il sistema di graduatoria si basa sul punteggio delle prove a cui si è partecipato oltre che ai titoli in possesso ed in questo caso anche una differenza minima può rappresentare una promozione o una perdita di posizione con il mancato assegnamento del ruolo.

L’attenzione dei docenti è massima quindi sulle novità che potrebbero arrivare dal Ministero dopo che quest’ultimo ha valutato le domande che sono state presentate, stilando la classifica finale.

La scandenza è oggi alle 24, ma vi è di mezzo il blackout al sito

La scadenza per l’invio delle domande per le GPS 2026 è fissata per le 23:59 di oggi, 16 marzo 2026. Queste graduatorie vengono effettuate ogni due anni e permettono ai docenti di lavorare annualmente o sino al termine dell’anno scolastico.

Sono divise per fascia, posto, comune o sostegno, solo che il sito predisposto per l’invio delle candidature è fuori uso e quindi non è possbile inviare le domande.

Come riporta SkyTG24 non è chiaro se il problema sia causato da un problema interno o da un sovraccarico dei server. Quel che è certo è che ciò genera un clima d’ansia per i docenti che non hanno la certezza che quanto fatto da loro sia effettivamente andato a buon fine.

Per questo motivo, se il problema dovesse persistere si starebbe pensando di effettuare una proroga rispetto alla data di scadenza ufficiale, così da permettere un corretto invio delle domande.