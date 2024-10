Salta la doppia puntata settimanale del Grande Fratello: il reality questa sera, giovedì 17 ottobre, non andrà in onda

Questa sera, come accaduto nello scorso giovedì 10 ottobre, il Grande Fratello non andrà in onda su Canale 5. Al suo posto verrà trasmessa la soap turca, Endless Love. Ecco perché è stata annullata la puntata.

Annullata la puntata del Grande Fratello: i motivi

Il reality condotto da Alfonso Signorini si prepara a riprogrammare i suo appuntamenti in base alle esigenze della rete e del palinsesto Mediaset: l’azienda avrebbe deciso di evitare lo scontro diretto con Don Matteo 14.

Dunque, i telespettatori dovranno attendere ancora per conoscere le nuove dinamiche della casa. La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 21 ottobre in prima serata su Canale 5.

I telespettatori e gli appuntamenti quotidiani del Grande Fratello

Tanti gli appuntamenti per seguire la casa più spiata d’Italia: dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30. Poi, ci sono i day-time su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40. Su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15.

Infine, l’immancabile diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e La5.

Grande Fratello lascia spazio a Endless Love

La soap turca ha conquistato il pubblico italiano con una media di 2,2 milioni di spettatori al giorno, dunque, la sua popolarità cresce sempre più.