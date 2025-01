Grande Fratello, Helena eliminata: le parole dopo l’uscita dal gioco

Nella 22esima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes è stata eliminata dalla Casa dopo aver perso la sfida finale contro Shaila Gatta.

Helena Prestes è stata scelta per lasciare la Casa, ottenendo il 51% dei voti contrari nel televoto, mentre Shaila Gatta ha ricevuto il 43%. Le percentuali degli altri tre concorrenti in nomination sono state decisamente inferiori: Ilaria Galassi con il 4%, Tommaso Franchi e Luca Calvani, entrambi con l’1%.

L’eliminazione di Helena ha deluso i suoi fan, molti dei quali si sono espressi negativamente sui social, lamentandosi per l’esito e dichiarando che non avrebbe più senso seguire il programma.

Le sue prime parole sono state condivise sul profilo TikTok del Grande Fratello, dove ha ringraziato il pubblico per il supporto e l’affetto:

“Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. Grazie a tutti voi per questo percorso”.