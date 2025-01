Molti telespettatori del Grande Fratello ritengono che Stefania Orlando sia stata scelta dalla produzione per cercare di rasserenare e supportare Helena Prestes, evitando nuove liti clamorose come quelle con Ilaria e Jessica. Nelle ultime ore, però, un gesto inaspettato della conduttrice ha suscitato qualche dubbio tra il pubblico. Ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello, Stefania Orlando: il gesto a sorpresa per Helena Prestes

La conduttrice, mentre si trovava a tavola con gli altri partecipanti, ha fatto una richiesta insolita, cercando di alleggerire l’atmosfera. Non è chiaro, per i telespettatori, se Stefania Orlando stia agendo solo per sedare le polemiche e per cortesia, o se sia preoccupata per un’eventuale esplosione di rabbia da parte della brasiliana.

“Fate posto a Helena, altrimenti arriva e non ce l’ha. Evitiamo“.

Stefania Orlando prende le difese di Helena Prestes

Nelle ultime ore, Stefania Orlando, parlando con Luca Calvani, ha rivelato di non essere mai stata provocata dalla modella brasiliana, anzi, ha sottolineato che è sempre stata molto gentile con lei. Con queste parole, ha preso le distanze dalle accuse mosse da Jessica Morlacchi contro Helena nelle scorse puntate.

“Quando le ho chiesto un consiglio su Jessica, perché non sono riuscita ad instaurare nessun tipo di comunicazione, lei l’ha giustificata addirittura“, ha aggiunto la concorrente.

Poi, Luca Calvani ha sottolineato: