Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono state protagoniste di un acceso confronto al Grande Fratello, che continua a suscitare polemiche a un giorno dalla diretta di mercoledì 8 gennaio. Il conflitto tra le due concorrenti è sfociato in un’escalation di tensione quando la modella brasiliana, stanca delle provocazioni e degli insulti, ha gettato prima dell’acqua da un bollitore, poi ha tentato di lanciare il bollitore stesso contro Jessica. La cantante è tornata sull’argomento in queste ore.

Nelle ultime ore, confrontandosi con Ilaria Galassi e Chiara Cainelli, Jessica Morlacchi ha riflettuto sulle parole che ha usato durante il conflitto con Helena Prestes, esprimendo anche la sua sorpresa per il supporto ricevuto da Stefania Orlando ed Eva Grimaldi nei confronti della modella brasiliana:

“A me fa molto strano il fatto che due persone così quadrate siano attratte da qualcuno così altalenante… Chiamiamo altalenante, perché sicuramente io verrò rimproverata per utilizzare i miei termini, no? Che per me sono proprio sacrosanti perché è un mio pensiero, è una mia opinione. Quando io dico ‘la follia’ parlo per me di follia e mi prendo le mie responsabilità. Quindi dico, una persona che credo sia così quadrata e posata, come ca**o fa ad essere attratta e sentirsi affine ad un carattere così? Come si fa?”.