La possibilità che alcuni degli eliminati del Grande Fratello rientrino in gioco ha suscitato le critiche di diversi concorrenti ancora in gara, tra cui Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che non hanno nascosto il loro disaccordo. Tuttavia, nel corso delle discussioni, sono emerse alcune teorie riguardo alla decisione del ripescaggio.

Grande Fratello, i concorrenti reagiscono al ripescaggio

“Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? Adesso pure io mi faccio far entrare un bigliettino, tanto il massimo della punizione qual è? Mi mettono in nomination o mi mandano in tugurio. Boh, mi sembra tutto un po’ curioso“, avrebbe dichiarato Shaila ai coinquilini.

Anche Lorenzo Spolverato ha espresso la stessa opinione della compagna:

“Questo è un plus per loro. Per noi è una inc**atura, soprattutto per chi ti è stato nemico“.

La decisione degli autori di introdurre il ripescaggio ha sollevato dubbi sull’imparzialità del gioco e sul trattamento riservato ai concorrenti che sono rimasti nella Casa. Tuttavia, altri partecipanti hanno cercato di comprendere le ragioni di questa scelta, dando vita a diverse ipotesi.

Grande Fratello, le ragioni del ripescaggio secondo i concorrenti

Stefania Orlando ha commentato una frase pronunciata da Beatrice Luzzi, secondo cui, se gli autori hanno preso questa decisione, devono esserci delle ragioni ben precise.

“Non è che questi si alzano e pensano al ripescaggio. Pensate che è uscita Jessica e poi c’è stata l’eliminazione di Helena”.

A tal proposito, l’opinionista avrebbe aggiunto:

“Voi avete fatto un danno enorme a questo programma con la vostra uscita”.

Pamela Petrarolo, rivolgendosi ad altre gieffine, ha ipotizzato che potrebbe esserci stato un crollo degli ascolti, suggerendo che forse, dopo l’uscita delle due concorrenti, gli ascolti siano calati drasticamente.



“Se fosse come penso io, cioè che lo share è crollato di due o tre punti, ragazzi è un danno enorme, importante. Loro devono portare a casa il risultato e quindi ributtano dentro chi aveva fatto salire i numeri“.

Anche la Orlando è dello stesso parere, evidenziando che all’interno della Casa, al momento, può non esserci nulla di realmente interessante o che susciti affezione per il pubblico.