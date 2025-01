La notizia ha colto tutti di sorpresa durante la puntata del Grande Fratello del 20 gennaio: Alfonso Signorini ha comunicato che l’attuale edizione del reality show proseguirà ancora a lungo. Ha anche annunciato il ritorno in gara di ex concorrenti eliminati e l’ingresso di nuovi partecipanti. Tuttavia, che fine farà l’Isola dei Famosi, prevista come di consueto per aprile?

Grande Fratello: più concorrenti ora, rischio per L’Isola dei Famosi?

Il Grande Fratello, secondo la consueta programmazione degli ultimi anni, avrebbe dovuto concludersi entro la fine di marzo. Ad esempio, lo scorso anno il reality è terminato il 24 marzo, dando poi il via all’Isola dei Famosi, partita l’8 aprile. Tuttavia, con l’annuncio del prolungamento e l’ingresso di nuovi concorrenti, la situazione quest’anno sembra essere diversa.

Questa mossa suggerirebbe una revisione dei piani di Canale 5, che potrebbe decidere di sfruttare il successo del GF per coprire l’intera stagione televisiva, mettendo così in discussione la partenza dell’Isola dei Famosi.

Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Mediaset, ma l’inserimento di nuovi concorrenti e la volontà di prolungare il programma sollevano diversi dubbi e domande.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

In Casa sono rimasti 17 concorrenti:

Alfonso D’Apice

Amanda Lecciso

Bernardo Cherubini

Chiara Cainelli

Emanuele Fiori

Giglio Giglioli

Ilaria Galassi

Javier Martinez

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Maria Vittoria Minghetti

Maxime Mbanda

Pamela Petrarolo

Shaila Gatta

Stefania Orlando

Tommaso Franchi

Zeudi Di Palma

Tuttavia, si aggiungeranno altri 4 concorrenti che riusciranno a superare l’attuale televoto, che vede coinvolti Eva, Federica, Helena, Iago, Jessica e Michael. I favoriti sembrano essere Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Michael Castorino e Federica Petagna. Così, durante la prossima puntata di giovedì 23 gennaio, il numero dei concorrenti salirà a 22.