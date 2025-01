Jessica Morlacchi è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“. L’ex cantante dei Gazosa ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, arrivando a spiegare i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il gioco.

Jessica Morlacchi si racconta a Verissimo: “Al Grande Fratello è uscita la parte peggiore di me”

Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, Jessica Morlacchi ha voluto raccontare come è stata per lei l’esperienza al Grande Fratello. Dopo che le è stata fatta vedere la clip della lite con Helena Prestes, questo è stato il commento dell’ex cantante dei Gazosa: “è uscita la parte peggiore di me, dopo quattro mesi sono scoppiata”. Jessica ha spiegato che è uscita dalla casa perché non voleva che uscisse fuori una parte ancora peggiore di lei: “sono molto arrabbiata con me stessa, non dovevo cadere in quella trappola. Ho lavorato tanto per eliminare quella Jessica”. la cantante ha detto che la scelta di uscire non è stata facile e che sia lei che Helena si sono pentite di come si sono comportate e non esclude che se fosse rimasta lei e la modella avrebbero fatto pace.

Jessica Morlacchi si racconta a Verissimo: il rapporto con Luca Calvani

Per quanto invece riguarda i rapporto con Luca Calvani, ecco cosa ha detto Jessica Morlacchi a “Verissimo“: “è la persona con cui sono arrabbiata di più. Mi sono sentita usata. Ho aperto il mio cuore a Luca e sentivo di avere un rapporto esclusivo con lui.” La cantante ha specificato che si riferiva alla loro amicizia e che è rimasta molto delusa perché ha visto in lui tanta falsità.