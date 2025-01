Nella nuova puntata settimanale del Grande Fratello, in onda oggi, lunedì 20 gennaio, su Canale 5, ci sarà un’eliminazione definitiva dal reality. Tuttavia, i telespettatori devono aspettarsi nuovi colpi di scena e sorprese. Ecco tutte le anticipazioni del prossimo appuntamento.

Grande Fratello, anticipazioni 20 gennaio: ripescaggi e colpi di scena

La modella brasiliana Helena Prestes farà il suo ritorno nella casa per un confronto in diretta, che potrebbe coinvolgere Shaila Gatta. Nella diciottesima edizione del Grande Fratello, il televoto settimanale continua a essere fondamentale per i concorrenti, e stasera ben nove di loro sono in nomination: Javier, Stefania, Eva, Maxime, Zeudi, Alfonso, Bernardo, Emanuele e Pamela. Uno di loro dovrà dire addio definitivamente al programma.

La notizia, diffusa inizialmente da 361 Magazine, suggerisce che gli organizzatori stiano valutando l’ipotesi di alcuni ripescaggi. In altre parole, potrebbe esserci la possibilità che alcuni concorrenti eliminati possano rientrare in gioco.

“Al Grande Fratello è previsto il ritorno di uno o più concorrenti eliminati. La produzione ha già dato disposizioni di preparare le valigie a qualche ex gieffino, e c’è grande interesse a far rientrare Helena Prestes. È un tentativo per risollevare l’interesse e cavalcare l’entusiasmo del pubblico“.

Grande Fratello: scontri e nuovi amori

Nel frattempo, l’atmosfera nella casa è segnata dalle crescenti tensioni tra i concorrenti. Nelle ultime ore, Lorenzo Spolverato ha avuto un acceso litigio con Shaila Gatta, seguito da un gesto romantico nei suoi confronti. Il conflitto è esploso dopo un momento di forte stress per il modello, che si è ritirato in bagno per sfogare la sua frustrazione. Lorenzo ha persino minacciato di abbandonare il gioco, esprimendo il suo senso di inadeguatezza a causa dei continui scontri con Shaila. Tuttavia, poche ore dopo, le telecamere li hanno ripresi mentre si abbracciavano, con Lorenzo che teneva in mano una rosa rossa e la baciava.

Dopo settimane di incertezze, invece, Chiara sembra aver finalmente superato le sue paure, ammettendo di provare un interesse per Alfonso. Dopo un chiarimento, i due si sono avvicinati sempre di più, tanto da trascorrere la notte insieme dopo la festa di sabato 18 gennaio. Durante la serata, si sono scambiati dolci coccole, anche se, al momento, il primo bacio sembrerebbe non essere arrivato.