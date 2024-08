La nuova edizione del Grande Fratello, in partenza a metà settembre su Canale 5, sta scaldando i motori. I concorrenti Vip ufficiali salgono a 12: vediamo chi sono i personaggi che hanno accettato di essere ripresi h24.

Grande Fratello, chi sono i 12 concorrenti Vip

Lunedì 16 settembre 2024 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello. Al timone, come sappiamo ormai da mesi, è stato riconfermato Alfonso Signorini, mentre come unica opinionista Cesara Buonamici. Anche per l’addetta ai social non ci sarà nessun cambiamento: ritroveremo Rebecca Staffelli. I concorrenti Vip ufficiali, proprio nelle ultime ore, sono saliti a 12.

Grande Fratello: 12 concorrenti, 8 donne e 4 uomini

Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, i concorrenti Vip ufficiali sono 12, otto donne e quattro uomini. Stiamo parlando di: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacci, Luca Calvani, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

Grande Fratello: altri 10/12 gieffini saranno Nip

Ai concorrenti Vip, come vuole ormai la tradizione, se ne aggiungeranno altri sconosciuti, probabilmente 10/12. Su di loro, ovviamente, non ci sono notizie ufficiali. L’identità dei Nip dovrebbe essere svelata ad un passo dal debutto, con il solito servizio di Tv Sorrisi e Canzoni.