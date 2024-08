La nuova edizione del Grande Fratello debutterà su Canale 5 tra qualche settimana e, stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il cast dei Vip è stato ultimato. Sono 8, al momento, i concorrenti famosi che varcheranno la famosa porta rossa.

Grande Fratello: svelati 8 concorrenti Vip

La prima puntata del Grande Fratello 2024, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, andrà in onda su Canale 5 lunedì 16 settembre. Stando a quanto sostiene Davide Maggio, Alfonso Signorini e il suo staff hanno scelto i primi 8 concorrenti Vip che entreranno in gioco.

Grande Fratello: 8 Vip che non convincono

I primi 8 concorrenti Vip che entreranno nella casa del Grande Fratello, ammesso che l’indiscrezione corrisponda a verità, sono:

Clarissa Burt (attrice americana, già vista a La Talpa e all’Isola dei Famosi);

Claytorn Norcross (attore americano di Beautiful, già visto a La Fattoria);

Enzo Paolo Turchi (già visto per due volte all’Isola dei Famosi);

Giulia Mannucci (ex volto de Il Collegio);

Helena Prestes (già vista a Pechino Express e all’Isola dei Famosi);

Iago Garcia (attore spagnolo che ha vinto un’edizione di Ballando con le Stelle);

Ilaria Galassi (ex di Non è la Rai);

Jessica Morlacchi (ex cantante dei Gazosa).

Grande Fratello: gli altri nomi provinati

Oltre agli 8 concorrenti Vip citati da Davide Maggio, ce ne potrebbero essere altri. Secondo TvBlog e FanPage, ad aver sostenuto il provino per il Grande Fratello sono stati anche: l’ex velina Shaila Gatta, l’attore Luca Calvani, gli ex di Temptation Island Lino, Alessia e Maika, le ex di Non è la Rai Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo e il modello Javier Martinez.