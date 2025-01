Non c’è pace al Grande Fratello, con un a diretta su TikTok a madre di Yulia Bruschi ha lanciato pesanti accuse contro il reality, sui motivi per cui la figlia è uscita dalla casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, perché Yulia è uscita? Le accuse shock della madre

E’ passato un mese dall’uscita di Yulia Bruschi dalla casa del Grande Fratello, ed ecco che con una live su TikTok la madre della modella cubana ha lanciato dure accuse al reality condotto da Alfonso Signorini. Insomma, dopo l’improvvisa uscita di Jessica Morlacchi e i provvedimenti disciplinari ai danni di Helena Prestes e Ilaria Galassi, è ancora bufera. Tutti sapevano che Yulia era uscita in accordo con la produzione del GF per questioni personali, ovvero per chiarire la situazione con l’ex fidanzato, che l’aveva denunciata per aggressione fisica. Secondo quanto invece detto dalla madre della giovane, non sarebbe stato questo il motivo dell’uscita di Yulia dalla casa del GF, ma in realtà la figlia sarebbe stata ingannata.

Grande Fratello, la madre di Yulia: “Lei pensava di tornare”

Come detto la madre di Yulia Bruschi, tramite una live su TikTok, ha accusato pesantemente il GF riguardo all’uscita dalla casa della figlia che, secondo lei, sarebbe stata ingannata. La donna ha raccontato che quanto è uscita fuori la storia della denuncia, un’autrice del programma l’ha chiamata dicendole che c’era la possibilità di far incontrare la figlia con un legale senza farla uscire definitivamente dalla casa. Yulia sarebbe stata fatta uscire dal confessionale per incontrare la sua legale, ma lei pensava poi di poter tornare nella casa, cosa che invece non è successa. Secondo la madre della modella cubana, il GF non avrebbe fatto rientrare Yulia nella casa per via di Lorenzo ed Helena. Staremo a vedere se ci sarò o meno una replica da parte del GF.