Chi ha seguito la scorsa edizione del Grande Fratello, sa che la convivenza tra la vincitrice Perla Vatiero e l’attrice Beatrice Luzzi non è stata per nulla semplice. Le due, quanto meno a prima vista, avevano messo da parte l’ascia di guerra, ma tutto ciò adesso sarebbe di nuovo finito. Perla, in un’intervista rilasciata a “Superguida tv”, ha spiegato di aver scoperto un video dove Beatrice avrebbe dichiarato che non vedeva l’ora di fare uno scontro con quella che l’attrice aveva definito “La regina del trash”. “Si riferiva a me”, ha dichiarato la vincitrice del reality.

Grande Fratello, Perla Vatiero su Beatrice Luzzi: “Ecco cosa mi ha infastidito”

Nel corso dell’intervista Perla, proprio a proposito della ex coinquilina ha rivelato di non aver mai visto prima il video in questione e di essere rimasta infastidita al riguardo: “Beatrice diceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Non è qualcosa che mi ha fatto male ma ho provato più che altro disagio per lei”.

Perla Vatiero: “Dentro la casa ho avuto anche un mio percorso”

Non ultimo la giovane ha parlato di come la vittoria del reality non sia da imputare alla relazione recuperata con il fidanzato Mirko, quanto piuttosto alla sua capacità di aver costruito un percorso: “A prescindere da questo, nella casa del Grande Fratello ho avuto anche un mio percorso in cui non sono mancati scontri. Mi sono messa in discussione più volte e ho creato rapporti, sono state presente nella casa con tutti e penso che le persone da casa abbiano apprezzato la mia spontaneità e sincerità. Ho sempre detto in faccia agli altri quello che pensavo, senza mai nascondermi”.