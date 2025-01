Nella puntata del Grande Fratello di questa sera, 23 gennaio 2025, sono in arrivo tre provvedimenti disciplinari per violazione del regolamento della trasmissione. Chi sono i concorrenti a rischio sanzione? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello: in arrivo provvedimenti disciplinari per violazioni delle regole

Andrà in onda questa sera, 23 gennaio 2025 in prima serata, la nuova puntata del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, ci sono ben tre concorrenti che rischiano un provvedimento disciplinare per violazioni delle regole della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Di chi si tratta? Parliamo di Luca Calvani, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi. Lo scorso lunedì, Enzo Paolo Turchi ha ammesso di aver introdotto nella casa un biglietto per Calvani, dove gli aveva scritto di non dormire nel letto di Jessica Morlacchi. Questa trasgressione del regolamento potrebbe far finire Luca in nomination. Lorenzo Spolverato ha invece ammesso di aver utilizzato il cellulare mentre si trovava in Spagna, mentre Tommaso Franchi avrebbe riportato notizie all’interno della casa inerenti a quello che succede fuori. Questa sera scopriremo cosa accadrà a questi tre concorrenti.

Grande Fratello: quattro concorrenti riammessi al gioco?

Nel corso della puntata di questa sera, quattro concorrenti saranno riammessi al gioco. Sono stati sei infatti i concorrenti ripescati che ora vivono nel tugurio. Due di loro verranno eliminati definitivamente, quattro rientreranno nella casa. In lizza ci sono: Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi.