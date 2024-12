Federica Petagna è al centro della bufera. Il pubblico del Grande Fratello è rimasto infatti scioccato da una sua esternazione e ne chiede a gran voce l’espulsione.

Le parole incriminanti di Federica Petagna

Nella clip incriminata, da cui non si capisce perfettamente il contesto della discussione, troviamo Federica in giardino, insieme a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Rivolgendosi al modello, Federica esordisce all’improvviso: “Tu sei un finocchio”, e poi scoppia a ridere. Lorenzo rimane in piedi, visibilmente spiazzato. Risulta evidente che non si aspettava una simile battuta.

La reazione del web

I social sono esplosi di rabbia e critiche contro Petagna, accusata di omofobia.

Si legge tra i commenti: “È omofobia! Un brutto esempio. Ps: non mi piace Lorenzo, ma ciò non giustifica nulla”. E fioccano le critiche su Federica: “Quanta ignoranza, 20 anni buttati al vento”.

C’è poi chi invoca la squalifica per la concorrente. Leggiamo: “Questa parola è da squalifica, si chiama omofobia”. Un altro concorda: “Su questo termine non possono passarci sopra. Sicuramente è da squalifica”. C’è infine chi sottolinea che, pur non amando Lorenzo come concorrente, il termine usato su di lui prescinde dalla simpatia: “Va bene che Lorenzo non gode della mia stima, ma questa parola, detta in modo ironico o no, non va detta”