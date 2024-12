Ci sta facendo sognare la storia fra Tommaso e Maria Vittoria all'interno della casa del Grande Fratello ma ora lui vuole abbandonare il gioco, come mai?

Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti sono due concorrenti molto amati all’interno della casa del Grande Fratello ma ora lui vuole abbandonare il gioco, come mai?

Tommaso lascia la casa del Grande Fratello?

Tommaso Franchi sembra aver preso la decisione definitiva di abbandonare la casa del Grande Fratello. In queste settimane ci ha fatto sognare con la sua storia con Maria Vittoria, ora però sono entrati nuovi concorrenti e qualcosa è cambiato.

In particolare, la crisi è arrivata dopo che la produzione ha deciso di scoppiare le coppie, isolando alcuni membri all’interno del tugurio. Proprio qui, la ragazza ha trovato una grande intesa con Alfonso, questo sarebbe motivo di tensioni all’interno della coppia ma c’è un dettaglio in particolare che ha portato Tommaso a soffrire molto.

Perché Tommaso vuole lasciare la casa del Grande Fratello

Stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore, Maria Vittoria avrebbe confessato ad alcuni inquilini, di provare qualcosa per Alfonso.

Tommaso, distrutto da questo, si è abbandonato al pianto e allo sconforto, fino a maturare la decisione di andarsene.

Durante la notte del 4 dicembre, dopo aver appreso la notizia, si è appartato con Luca Calvani e Jessica Morlacchi, lamentandosi della vicinanza di “Mavi” con Alfonso: “Stasera non vuole dormire con me. Lui sta facendo il tentatore, lei dice che vuole stare con me ma i gesti dicono altro. Passa tutto il tempo con lui”.

Poi si è chiuso in confessionale rivelando agli autori di volersi “togliere di mezzo”, riuscirà a superare la situazione o abbandonerà il gioco?