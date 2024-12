C’è aria di crisi tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti all’interno della casa del Grande Fratello. L’idraulico sente infatti che la dottoressa si sta allontanando da lui per cadere tra le braccia di Alfonso D’Apice.

Le lacrime di Tommaso

Tommaso è convinto che qualcosa tra lui e Mariavittoria si sia rotto e teme l’avvicinamento di lei ad Alfonso. Si confida infatti con Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, affermando: “So già tutto, so quello che mi ha detto, senza che le chiedessi niente, me lo ha detto lei”.

Notando l’aria afflitta del giovane, Mariavittoria si avvicina chiedendo di poter parlare da sola con lui, ma Tommaso non è contento. Le rimprovera: “Non devi venire da me solo perché mi vedi così, devi fare le tue cose”. Al che lei risponde: “Sono venuta perché mi andava di stare con voi, non ho visto che stavi piangendo”.

La reazione di Mariavittoria

Mariavittoria è rimasta delusa dal confronto con Tommaso e per questo si è sfogata con Jessica Morlacchi, ammettendo di aver sbagliato a parlare dell’affinità nata con Alfonso D’Apice: “Dice che mi ha visto che ci parlo in un determinato modo e che con lui non sono così. Mi chiedo se gli faccio del male a questo punto e ne faccio pure a me perché così non mi sento neppure più libera”.

Morlacchi consola l’amica e, a proposito dell’idraulico, le dice: “Tutto il tempo che sei stata di là non ha fatto altro che parlare di te. Quello è innamorato perso, si sente come su una zattera in mezzo al mare”.