Lunedì 17 marzo è andata in scena la diretta del Grande Fratello un programma che come sempre non smette di regalare colpi di scena capaci di catturare l’interesse del pubblico e dei presenti in studio. Un ruolo importante lo ha preso ancora una volta Alfonso Signorini il cui ruolo è quello di tenere le redini degli ospiti presenti in studio.

Alfonso Signorini ed il suo ruolo di conduttore

Il volto televisivo è da qualche anno al comando del Grande Fratello in qualità di conduttore, un ruolo che non è facile da gestire, sia per la portata del programma che conta milioni di seguaci in tutto il paese che per il ruolo del conduttore che in generale non è mai facile.

Nel caso di Signorini lui ha il duplice compito di gestire gli ospiti in studio che si scatenano sugli eventi che accadono all’interno della casa ed anche di fare da tramite con gli inquilini, parlando con loro durante la serata.

Toni accesi in studio, il conduttore si infuria con Beatrice Luzzi

Durante la puntata di lunedì 17 marzo come riportato dal sito specializzato caffeinamagazine.it tramite l’esperto di Gossip Amedeo Venza è successo un qualcosa di incredibile.

Signorini stava parlando della situazione tra Stefania Orlando e Shaila Gatti quando è stato interrotto da Beatrice Luzzi che ha commentato i post presenti sul social X, un comportamento contrario al comportamento degli ospiti presenti in studio, da qui la furia di Signorini:

” tu Beatrice hai dato informazioni da fuori e non è corretto.Per regolamento non si può fare, non si possono dire i commenti ai post di X. Hai fatto una cosa non corretta.” – queste le parole di Signorini alla Luzzi, successivamente lontano dalle telecamere il conduttore ha lasciato lo studio pesantemente contrariato.