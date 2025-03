Lorenzo Spolverato e Shaila Gatti sono al centro dell’attenzione nell’edizione 2025 del Grande Fratello i due dopo essersi fidanzati all’interno della casa si sono da poco lasciati ma la separazione tra i due è tutt’altro che serena, sembrerebbe che i due cerchino di trovare un punto d’incontro ma non è ovviamente una situazione semplice.

Lorenzo e Shaila: momenti di confronto al GF

I due si sono confrontati sulla fine della loro relazione all’interno della piscina, il tutto sotto gli occhi indiscreti delle telecamere e degli spettatori che seguono il programma da tutta Italia.

Shaila ha ammesso di “aver riflettuto tutta la giornata e che il dialogo tra i due sia un bel segnale” come riportato dalla testata web biccy.it lei inoltre ha detto più volte di essersi messa in discussione in questa storia, cosa che Lorenzo non avrebbe fatto, almeno secondo la versione della ragazza.

Lorenzo non ce l’ha fatto ed ha ribattuto anch’egli di essersi messo in discussione, almeno tanto quanto lei e chiude con una frase eloquente, riportata sempre da biccy.it – “io non reggo”.

Lorenzo si apre al pianto

A questo punto il ragazzo esce dalla piscina e torna in casa, dopo poco scoppia in un pianto fragoroso di fronte alle telecamere a testimonianza della propria sofferenza.

Successivamente torna in piscina e svela a Shaila quanto accaduto – “oggi sono stato male ed ho pianto […] sei stata la cosa più bella di questa esperienza e ti porto nel cuore sino alla fine”.