Nella decima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 28 ottobre, Alfonso Signorini ha lasciato intendere la possibilità che Tommaso Franchi possa entrare nella casa del Gran Hermano in Spagna. Arrivano nuove indiscrezioni.

Tommaso Franchi volerà in Spagna?

La scorsa settimana c’è stato uno scambio di concorrenti tra il Grande Fratello Italia e Gran Hermano Spagna: Lorenzo e Shaila sono andati a Madrid, mentre Maica Benedicto è arrivata a Roma. La concorrente del reality spagnolo avrebbe un forte interesse per Tommaso Franchi. A tal proposito, sembra che il giovane volerà in Spagna con l’intento degli autori di far riabbracciare i due ragazzi, sperando nella nascita di una love story.

A rivelare l’indiscrezione è stato il magazine spagnolo Ya Es Producciones e il sito di Telecinco ha confermato il rumor:

“Occhi puntati sull’Italia, perché non ci saranno solo inquietanti presenze di Halloween, ma anche una novità dal Grande Fratello italiano. Si tratta di una notizia importante”.

L’interesse di Tommaso Franchi per Maica Benedicto

“Sei la benvenuta in Toscana. Io sono sicuro che ci vedremo fuori dal Grande Fratello. In qualche modo ti prometto che ci ritroveremo”, aveva dichiarato il concorrente alla giovane spagnola.

Nelle ultime ore, però, Tommaso sembra aver fatto un passo indietro, con il rischio di far saltare i piani degli autori. Il gieffino ha rivelato di non provare un interesse particolare per Maica, dichiarando che, pur considerandola una bella ragazza, non la conosce a sufficienza da sentire la sua mancanza. In sostanza, Franchi avrebbe ammesso di aver mentito in diretta per evitare di ferire i suoi sentimenti.