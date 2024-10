Lunedì sera Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono volati al Gran Hermano, versione iberica del reality. I due concorrenti, in queste ore, sono sempre più vicini e la ragazza dichiara di essersi innamorata.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati andare a uno scambio di tenerezze sia prima di andare a dormire che al risveglio, confermando con i gesti cosa provano l’uno per l’altra. La ballerina, parlando con i concorrenti spagnoli, ha ammesso di essersi innamorata di Spolverato, mentre Lorenzo ha parlato del forte sentimento che ha sempre provato per lei.

Dopo un mese di indecisioni tra Lorenzo e Javier, Shaila ha dichiarato:

“Il mio cuore dice lui, non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta”.