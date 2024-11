Grande Fratello, Tommaso Franchi e il viaggio in Spagna per incontrare Maica ...

Nella puntata di ieri sera del Gran Hermano è stato annunciato l’arrivo imminente di Tommaso Franchi, gieffino italiano, nella Casa spagnola. La sua entrata è prevista per martedì. Come evolveranno le dinamiche con Maica Benedicto e Mariavittoria Minghetti?

Tommaso Franchi vola in Spagna

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, arriva l’ufficialità. Continua il gemellaggio tra Grande Fratello e Gran Hermano con lo scambio di concorrenti. L’annuncio della partenza di Tommaso Franchi è arrivato proprio da Telecinco, l’emittente da cui va in onda il Gran Hermano.

Tommaso Franchi e Maica Benedicto

Il giovane volerà in Spagna con l’intento degli autori di far riabbracciare i due ragazzi, sperando nella nascita di una love story. Tuttavia, nelle ultime ore, il gieffino ha rivelato di non provare un interesse particolare per Maica, dichiarando che, pur considerandola una bella ragazza, non la conosce a sufficienza da sentire la sua mancanza.

Inoltre, il giovane in questo momento sembrerebbe avere solo occhi per Mariavittoria Minghetti. A tal proposito, nelle scorse ore tra i due è scattato anche il bacio sotto gli occhi degli altri concorrenti del Grande Fratello.

Maica Benedicto, però, non è al corrente di questi sviluppi: i due ragazzi si erano lasciati così:

“Tra noi c’era attrazione è verissimo, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana“, aveva dichiarato in diretta Tommaso Franchi.

Cosa succederà tra il giovane ragazzo e le due concorrenti? Non ci resta che attendere.