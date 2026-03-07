Il Grande Fratello Vip si appresta ad inizare la sua edizione 2026 con un cambio importante alla conduzione, difatti vi sarà il ritorno di un volto amato dal pubblico di Mediaset anche se questa figura è stata pesantemente criticata ultimamente, vediamo esattamente perché.

GF VIP 2026, le novità raccolte sinora

Il Grande Fratello VIP edizione 2026 sta per iniziare ed infatti fervono i preparativi e crescono i rumors rispetto ai possibili concorrenti.

Si fanno i nomi di volti illustri della televisione come l’ex iena Marco Berri e Renato Brancardi, ex concorrente del programma “Ex on the beach” oltre a Dario Cassini, comico di grande successo.

Si rinnova anche il parco degli opinionisti con il grande acquisto di Selvaggia Lucarelli che approda a Mediaset portando il suo stile pungente per giudicare quanto avverrà nella casa più spiata d’Italia.

Le critiche ad Ilary Blasi

A tenere banco in questi ultimi giorni però sono le critiche rivolte alla conduttrice Ilary Blasi che torna al timone del programma dopo l’epopea firmata Alfonso Signorini, quest’ultimo travolto dallo scandalo Corona.

Il pubblico infatti non è a quanto pare soddisfatto della decisione rispetto ad alcune concorrenti, in particolare sui rumors riportati anche da CaffeinaMagazine.it rispetto alla presenza di Antonella Elia ed Adriana Volpe.

Difatti molti si ricordano della pesante litigata tra le due al programma di Rai 2 Bellama’ e pensare di vederle nella stessa casa non può che alimentare speculazioni su litigi imminenti.

Al momento Blasi non si è particolarmente sbilanciata rispetto al cast definitivo, tuttavia mancando poche settimana a breve si saprà chi prenderà parte a questa edizione.

Una cosa è certa, lo show non è nemmeno iniziato e già si accende il pubblico, a dimostrazione che il GF VIP è in grado di far parlare sempre, forse ancor di più a telecamere completamente spente.