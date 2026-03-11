Grande Fratello Vip, è già polemica: concorrente pronta al ritiro? "E' colp...

Grande Fratello Vip, è già polemica: concorrente pronta al ritiro? "E' colp...

Mancano davvero pochi giorni all’inizio del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi pronta a questa nuova avventura che partirà ufficialmente martedì 17 marzo 2026. Nelle ultime ore però è circolata la voce che una concorrente sarebbe già intenzionata al ritiro. Ecco di chi stiamo parlando.

Grande Fratello Vip, concorrente pronta al ritiro? “Tutta colpa di Antonella Elia”

Martedì 17 marzo su Canale 5 in prima serata partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, con Ilary Blasi al timone. Nelle ultime ore è circolata però la notizia che una concorrente sarebbe già intenzionata al ritiro, perché non “sopporterebbe” Antonella Elia. Di chi stiamo palando? Di Paola Caruso. A dare la notizia l’esperto di gossip Amedeo Venza, che sui social ha pubblicato una storia con scritto: “Paola Caruso vorrebbe già ritirarsi perché non sopporta l’Elia! In queste ore starebbero cercando di convincerla a restare.” Ma, sarà davvero così? Ecco la replica della stessa Caruso.

Grande Fratello Vip, Paola Caruso si ritira?

Nelle ultime ore Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione circa il fatto che Paola Caruso vorrebbe ritirarsi dal Grande Fratello Vip per “colpa” di Antonella Elia. Poche ore dopo però ecco la replica della bonas di “Avanti un altro”, che ha pubblicato una storia su Instagram, prima mostrando una cena romantica col compagno Fabio Talin, poi aggiornando i fan sui prossimi impegni lavorativi, dicendo di essere diretta a Roma prima per registrare le puntata del game show di Paolo Bonolis e poi “piena di gioia” sarebbe entrata nella Casa del GF Vip.