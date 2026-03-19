Grande Fratello Vip, debutto sotto le attese e la difesa di Alessio Pollacci

Il regista racconta perché il format è stato rielaborato e invita a valutare la puntata per il suo contenuto più che per i numeri

La prima puntata della nuova edizione del grande fratello Vip ha registrato un avvio meno brillante del previsto: 2.146.000 spettatori e uno share del 18,4%. Numeri che hanno suscitato più di un commento e che, per alcuni, suggeriscono che il format stia attraversando una fase di transizione. Nel dibattito pubblico sono emerse analisi di confronto con altri programmi e con i debutti delle scorse stagioni, ma a intervenire con spiegazioni dirette è stato il regista del programma, Alessio Pollacci, che ha cercato di contestualizzare il risultato.

La reazione di Pollacci, espressa sui social, non si è limitata a una difesa immediata: ha spiegato le scelte creative operate per questa edizione e ha invitato a guardare oltre il singolo dato. Tra i punti citati dal regista ci sono cambi di ritmo e di linguaggio, tagli al tradizionale sistema di presentazione dei concorrenti e l’introduzione di sketch registrati per dare maggiore dinamismo. Pollacci ha anche rimarcato l’importanza del sentiment raccolto online come indicatore complementare rispetto all’Auditel.

I numeri e il confronto con le precedenti edizioni

Dal punto di vista puramente statistico, il risultato del debutto è inferiore ad alcune delle edizioni recenti: il debutto del 2026/2026 aveva toccato il 23,01%, mentre la stagione 2026/2026 era partita al 21,28%; l’edizione dell’anno scorso era invece esordita al 20,35%. Questo paragone ha alimentato la lettura che vede il nuovo avvio come una battuta d’arresto, sebbene va considerato che il contesto competitivo e la collocazione in palinsesto possono influire in modo significativo sugli ascolti.

Analisi dei dati della serata

Oltre al dato complessivo, il palinsesto e la divisione tra momenti hanno fornito ulteriori dettagli: il programma è andato in onda fino a notte fonda e le parti serali e notturne hanno registrato performance diverse, con alcune fasce che hanno raccolto ascolti significativi. In queste circostanze è utile interpretare il numero totale come la somma di segmenti differenti, ciascuno con un proprio pubblico. Il confronto immediato con altri titoli in onda la stessa sera ha evidenziato come la concorrenza al venerdì possa essere particolarmente agguerrita.

Le scelte creative: cosa è cambiato e perché

Secondo Pollacci, l’intento della produzione è stato quello di rinnovare il linguaggio del format per renderlo più snello e moderno. Tra le modifiche citate c’è la riduzione delle classiche clip di presentazione a favore di schede più sintetiche, e l’inserimento di momenti registrati come l’incontro in van tra Paola Caruso e Giovanni Calvario o la sequenza al secret bar con Lucia Ilardo, Blu Barbara Prezia, Nicolò Brigante e Dario Cassini. Queste scelte mirano a privilegiare una narrazione più «montata», meno frammentata e con un ritmo diverso rispetto al passato.

Perché cambiare il format

La produzione sostiene che il pubblico odierno richiede un racconto più coerente e meno basato su lunghe introduzioni: l’obiettivo è provocare emozione e risate in modo più immediato. Pollacci ha spiegato che si è lavorato per evitare dinamiche di richiamo gratuiti del tipo «ti nomino anche se non ho un vero motivo» e per costruire sequenze che abbiano una funzione narrativa precisa.

Competizione, percezione pubblica e le parole della dirigenza

Il regista ha anche criticato la centralità esclusiva del sistema di rilevazione tradizionale, definendolo in parte obsoleto, e ha invitato a considerare strumenti alternativi per misurare la risposta del pubblico, come i dati social. Sul fronte aziendale, Pier Silvio Berlusconi ha commentato dagli incontri con la stampa che è necessario dare tempo al programma: la scelta di proseguire con Endemol Shine Italy deriva dalla convinzione che il Grande Fratello resti un prodotto centrale nella storia della televisione moderna.

Non manca però la consapevolezza della difficoltà oggettiva: Pollacci ha ammesso che il secondo appuntamento rischia di pagare lo scotto del confronto con titoli forti come The Voice Generations e con la fisiologica flessione che spesso segue il debutto. L’intenzione dichiarata resta quella di provare a riportare il pubblico a emozionarsi e a ridere insieme al programma, sperando che le scelte creative fin qui adottate producano risultati nel medio termine.