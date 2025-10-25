Grave lutto per il mondo del cinema italiano per la scomparsa improvvisa dell’attore, all’età di 74 anni, icona della commedia all’italiana. Il ricordo di Jerry Calà, suo grande amico e collega.

Lutto grande per Jerry Calà e per il cinema italiano: “Buon viaggio amico mio, lasci un ricordo enorme”

Il mondo del cinema piange la scomparsa dell’attore, morto questa mattina, sabato 25 ottobre, a 74 anni dopo un mese di ricovero per complicazioni di salute. E’ stata un’icona della commedia all’italiana. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo sia in chi lo ha conosciuto sia in chi lo ha visto solo tramite uno schermo.

Jerry Calà sotto shock: “Lasci un ricordo enorme”

L’attore Jerry Calà è stato tra i primi a ricordare la scomparsa del suo collega, con cui ha condiviso set, risate e amicizia. Calà, infatti, è stato suo storico compagno di scena in diversi film tra cui “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” e “Abbronzatissimi”.

“Ciao Maurino. Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori”, è il ricordo di Jerry Calà, condiviso sui social, accompagnato da una foto che li ritrae insieme in una delle pellicole più amate degli anni Ottanta. “Te ne vai in silenzio – si legge nel post – ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio”.

Il ricordo di Nina Soldano e Alba Parietti

Anche l’attrice de “Un posto al sole” Nina Soldano ha voluto ricordare l’attore scomparso. “Quanti bei ricordi e quante risate. Che dispiacere. Fai buon viaggio”. Diego Abatantuono, amico di lunga data e collega in film come “Attila, flagello di Dio”, invece, ha scelto il silenzio, almeno sui social.

Parole piene di tenerezza quelle di Alba Parietti. “Abbiamo condiviso gli anni più belli della nostra vita”, ha scritto l’attrice e conduttrice, postando una foto insieme. “Abbiamo riso tanto, abbiamo lavorato insieme e lavorare insieme non era mai faticoso perché ci divertivamo come dei pazzi. Con te se ne va una parte di noi, di tutti noi con Gerry, Franco, Nini, Diego, Teo e tutti quelli che hanno condiviso un tempo che non tornerà più”.

“Io ti penso – ha concluso la Parietti – e nonostante il dispiacere non riesco a non sorridere, perché tu mi evochi sorriso e questo è il ricordo che porterò nel cuore. Ciao Mauro”.

L’addio a Mauro Di Francesco, “Maurino” della commedia italiana

La morte di Mauro Di Francesco ha provocato tristezza nel mondo del cinema e dello spettacolo. L’attore 74enne è stato uno dei protagonisti delle commedie italiane degli anni ’80: da Carlo Vanzina, a Castellano e Pipolo, Bruno Cortini e Bruno Gaburro. Tra i suoi ruoli più amati quelli in “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, “Yesterday – Vacanze al mare”, “Ferragosto OK” e “Abbronzatissimi”.

Il ritiro a vita privata

Mauro Di Francesco, dopo anni di successi, soprattutto nell’Ottanta, scelse poi si ritirarsi a vita privata dopo un trapianto di fegato avvenuto vent’anni fa. Di Francesco viveva in Toscana con sua moglie e stando a quanto trapelato in queste ore, nell’ultimo mese era stato ricoverato per complicazioni.