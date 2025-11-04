Il principe William è stato colpito da un lutto improvviso che ha scosso profondamente la sua cerchia di amici più stretti.

Grave lutto per il principe William, caduta fatale: “Precipitato dal tetto di un hotel”

Un grave lutto ha colpito la cerchia più intima di amici del Principe William. L’amico, 45 anni, è deceduto giovedì sera dopo essere precipitato dal tetto del Trafalgar St James Hotel, nel cuore del West End londinese.

Secondo le autorità, come riportato da Leggo, l’uomo sarebbe stato notato aggirarsi sulla sommità dell’edificio e la polizia era stata allertata, ma non è riuscita a intervenire prima del tragico epilogo.

La caduta, da circa sette piani, è risultata fatale: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso sul posto. Le forze dell’ordine al Daily Mail hanno precisato che non ci sono elementi che suggeriscano il coinvolgimento di terzi.

Grave lutto per il principe William: chi era l’amico Ben Duncan

Ben Duncan era noto al grande pubblico per le sue apparizioni in vari programmi televisivi britannici, tra cui il Grande Fratello, Come Dine With Me e Celebrity Coach Trip.

Aveva conosciuto William e Kate Middleton all’Università di St Andrews, dove era già più grande di loro e aveva assistito ai primi sviluppi della loro storia d’amore. I ricordi di quegli anni, come la celebre sfilata di moda universitaria, erano rimasti impressi nei racconti dell’amico.

“Kate indossava un vestito molto audace, un abito trasparente simile a una calza. William era seduto in prima fila e non le toglieva gli occhi di dosso. Da quel momento è cambiata l’intera storia della Monarchia”, aveva dichiarato in una intervista.

La loro amicizia è continuata negli anni, anche dopo che Duncan è diventato una figura televisiva di rilievo e ha partecipato al matrimonio reale.