Prima l’uscita di strada, poi il violentissimo impatto contro alcuni alberi, infine il mezzo bloccato proprio dai tronchi con due persone all’interno. É in sintesi la dinamica del grave incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla provinciale 34, in Sardegna. Sul posto sono intervenuti diversi uomini dei soccorsi e le operazioni sono durate a lungo.

Ecco come si è verificato il sinistro.

Grave schianto sulla Sp34, auto bloccata tra i tronchi degli alberi

Il drammatico incidente si è verificato nelle vicinanze di Stintino, comune della provincia di Sassari: qui, al chilometro 21/22 della provinciale 34, sono intervenuti i vigili del fuoco di Porto Torres, a seguito di una richiesta di soccorsi conseguente allo schianto di un veicolo.

Il mezzo, a bordo del quale erano presenti due persone, è uscito di strada andando a finire contro gli alberi e restando di fatto bloccato tra tronchi e rami, impedendo in tal modo agli occupanti di poter uscire. I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare le motoseghe per tagliare rami e alberi e poter raggiungere le persone, poi prese in carico dai soccorritori del 118 (è intervenuto anche l’elisoccorso di Alghero) e portate al nosocomio civile di Sassari. I carabinieri di Palmadula hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto: le cause dell’incidente restano al momento da chiarire.