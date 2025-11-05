La diretta di Storie Italiane su Rai 1 ha acceso i riflettori su due emergenze di cronaca: la fuga di Elia Del Grande, autore di una strage nel 1998, e l’aggressione subita da una troupe del programma. Tra allarme per la sicurezza e solidarietà verso i giornalisti di Eleonora Daniele, la puntata ha evidenziato le fragilità del sistema di controllo e l’urgenza di garantire protezione a chi racconta le notizie.

La fuga di Elia Del Grande che ha sconvolto il pubblico di Storie Italiane

Tra le storie più impressionanti, quella di Elia Del Grande, autore di una strage nel 1998 e recentemente evaso dalla struttura di sorveglianza dove stava scontando la pena, ha catturato l’attenzione della conduttrice e degli spettatori. La redazione ha inviato un giornalista sul territorio per fornire aggiornamenti dettagliati sulla fuga, raccogliendo testimonianze e ricostruendo i momenti successivi alla sparizione mentre le autorità perlustravano incessantemente l’area.

“Sono scioccata da questa storia… Credetemi…”, ha confessato la conduttrice, condividendo l’inquietudine del pubblico.

Poi, la conduttrice ha sottolineato:

“Non è possibile… Ma com’è possibile? Intanto che non sia stato sorvegliato…”.

La puntata si è quindi concentrata non solo sui fatti, ma anche sulle criticità del sistema di sicurezza, con la conduttrice che ha promesso di seguire da vicino l’evolversi della situazione: “Torneremo a parlarne presto, non possiamo lasciare che vicende come questa passino sotto silenzio”.

“Gravissimo, non può essere vero”. Eleonora Daniele, l’annuncio in diretta a Storie Italiane

Oltre ai casi di cronaca, la puntata ha affrontato anche un episodio di aggressione ai danni di una troupe del programma. Eleonora Daniele ha definito quanto accaduto una cosa gravissima. La conduttrice ha espresso piena solidarietà al team, sottolineando come sia “inaccettabile che in Italia possano accadere simili episodi ai danni di chi svolge il proprio lavoro”.

Eleonora Daniele ha inoltre assicurato che la Rai collaborerà con le autorità per identificare il responsabile e chiarire le dinamiche dell’aggressione.

“Denunceremo questa persona e vogliamo capire cosa lo abbia spinto a reagire con tanta violenza”.

Richiamando casi simili, come l’aggressione del 2021 a Pozzuoli, la conduttrice ha riaffermato l’impegno della trasmissione a garantire sicurezza e protezione ai giornalisti, continuando a offrire un’informazione libera e trasparente, “senza paura e nel rispetto del pubblico“.