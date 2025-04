In un momento di profondo dolore, la morte di Papa Francesco ha scosso il mondo intero. È stata Eleonora Daniele, con una voce rotta dalla commozione, a dare la notizia in diretta su Rai 1, un momento carico di emozione. Mentre i comunicati delle agenzie venivano letti con tremore, il volto della conduttrice rifletteva il dolore di una notizia che segna un’era.

Un annuncio che ha toccato il cuore di milioni di telespettatori, sorprendendo e commuovendo l’Italia intera.

La morte di Papa Francesco questa mattina

“Carissimi fratelli e sorelle con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Il Vaticano ha comunicato la morte del Pontefice attraverso l’annuncio letto dal cardinale Farrell, provocando grande dolore e commozione tra milioni di fedeli, già preoccupati dopo il suo ricovero il 14 febbraio. L’annuncio ufficiale del decesso è stato reso pubblico alle 9.54, durante una diretta straordinaria dalla Casa Santa Marta, convocata appositamente per dare al mondo questa tragica notizia.

Morte Papa Francesco, Eleonora Daniele annuncia la notizia in diretta su Rai 1: la sua reazione

Alle 9.59 del 21 aprile, Eleonora Daniele, visibilmente commossa, ha preso la parola per comunicare quanto appena diffuso dalle agenzie di stampa. Ha spiegato che due comunicati erano arrivati e, come giornalista, li stava leggendo. Ha sottolineato che si trattava di una delle notizie più tristi per il mondo intero. Le sue parole, pronunciate con voce rotta, hanno avuto un forte impatto sia sul pubblico in studio che sui telespettatori a casa.

“Io, come giornalista, leggo una delle notizie più tristi per tutto il mondo. Le agenzie riportano la morte del Papa. Questa è la notizia: è morto papa Francesco“.

Rivolgendosi al suo ospite, ha detto che in quel momento c’era bisogno solo di preghiera e silenzio. In studio, anche Maria Rita Parsi ha reagito sottovoce, esprimendo incredulità. La conduttrice ha concluso ricordando che Papa Francesco ha sempre parlato di amore, pace e coraggio, fino all’ultimo giorno della sua vita.