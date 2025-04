La morte di Papa Francesco ha suscitato una profonda commozione in tutto il mondo, e anche in Italia, dove la figura del pontefice era particolarmente amata. Tra coloro che hanno voluto ricordare il suo legame umano, c’è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato con grande emozione durante l’edizione straordinaria del Tg1.

Le conduttrici dei tg in onda senza trucco: la morte di Papa Francesco ha colto tutti impreparati

Papa Francesco è morto questa mattina a Casa Santa Marta, la sua residenza all’interno del Vaticano. Con queste parole, la giornalista Valentina Bisti ha aperto un’edizione straordinaria del Tg1, intervenendo in diretta con evidente emozione e senza neppure il tempo di passare dal trucco, segno della totale improvvisazione richiesta dall’emergenza della notizia.

Su Canale 5, tocca a Cesara Buonamici guidare la copertura speciale del Tg5, diventandone il volto simbolo in un momento così delicato. Anche il Tg2 si attiva in tutta fretta per realizzare un’edizione straordinaria, con la presenza in studio del direttore Antonio Preziosi a sottolineare la gravità e l’importanza dell’evento. Intanto, su La7, è il talk “Coffee Break” a sospendere la programmazione ordinaria per raccontare in tempo reale il lutto che ha colpito la Chiesa e il mondo intero.

Le prime parole di Giorgia Meloni dopo la morte di Papa Francesco

Subito dopo la notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta alle 7:35 di questa mattina, Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio sui social. Ha scritto che Papa Francesco era tornato “alla casa del Padre”, una notizia che l’aveva profondamente addolorata.

“Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza”.

Nelle meditazioni della Via Crucis, Giorgia Meloni ricorda come Papa Francesco abbia sottolineato la potenza del dono, capace di far rifiorire tutto e di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo appare inconciliabile. Il Papa ha chiesto ancora una volta al mondo il coraggio di un cambiamento, per percorrere una strada che “non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce”.

La presidente del Consiglio afferma che si continuerà a camminare in quella direzione, per ricercare la pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta ed equa. Sottolinea inoltre che il magistero e l’eredità del Papa non andranno perduti. Salutando il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, Meloni aggiunge di sapere che ora lui è nella pace del Signore.

Morto Papa Francesco, Giorgia Meloni ricorda il loro straordinario legame personale al TG1

La presidente del Consiglio ha successivamente parlato, con voce rotta, ai microfoni dell’edizione straordinaria del Tg1, sottolineando il legame personale e diretto che la univa a Papa Francesco.

“Un grande uomo che tutto il mondo ricorderà per essere stato il Papa degli ultimi. Ha dedicato il suo Pontificato a dare voce a chi non ne aveva“.

Giorgia Meloni racconta che con Papa Francesco si poteva parlare di qualunque cosa con grande semplicità, proprio come si farebbe con il proprio parroco. Lo descrive come una persona capace di mettere gli altri a proprio agio, dotata di un carattere molto forte ma sempre accompagnato da uno straordinario senso dell’umorismo. Sottolinea inoltre la sua capacità di offrire conforto anche nei momenti più difficili.

“Il fatto che se ne vada oggi è come se fino all’ultimo avesse voluto assolvere al suo compito. Negli ultimi giorni l’ho incontrato, chiaramente era affaticato, ma voleva esserci“.

Successivamente, la presidente del Consiglio ha condiviso un ricordo personale, raccontando che Papa Francesco conservava nel cassetto del suo ufficio alcuni disegni che sua figlia gli aveva regalato. Ha sottolineato come fosse capace di compiere piccoli gesti dal significato straordinario, davvero sorprendenti per un uomo con responsabilità così grandi.