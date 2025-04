In seguito alla morte di Papa Francesco, il Campidoglio ha annunciato l’annullamento dei festeggiamenti per il Natale di Roma. La decisione, presa in segno di rispetto, è stata comunicata attraverso una nota ufficiale. Gli eventi in programma sono quindi cancellati, con la città che si prepara a vivere un momento di riflessione.

Lutto a Roma per la morte di Papa Francesco

Oggi, lunedì 21 aprile 2025, Piazza San Pietro si mostra gremita di fedeli, ma avvolta in un silenzio solenne, simbolo del profondo dolore che ha travolto la Chiesa e il mondo intero dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta alle 7:35 di questa mattina.

Il Papa, che aveva da tempo sofferto di una grave malattia, lascia un vuoto incolmabile nella comunità cattolica e tra i fedeli di tutto il mondo. Il suo corpo è stato trasferito nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione ufficiale del decesso, in conformità con le cerimonie previste dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

Lutto a Roma per la morte di Papa Francesco: cancellati gli eventi del Natale della Capitale

Il Natale di Roma celebra la fondazione della città, avvenuta il 21 aprile 753 a.C. secondo la leggenda, quando Romolo tracciò le mura di Roma. Sebbene la data non sia storicamente certa, il 21 aprile è simbolo della nascita della Capitale. Oggi la ricorrenza è segnata da eventi culturali, storici e sociali, come cortei, concerti e rievocazioni storiche, che ricordano la grandezza di Roma e il suo impatto sulla storia.

I festeggiamenti per il Natale di Roma sono stati cancellati a seguito della morte di Papa Francesco. La decisione è stata comunicata poco fa dal Campidoglio, che ha spiegato che “in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre, tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani sono annullati“.

Tra le celebrazioni previste per il Natale di Roma c’erano numerosi appuntamenti, tra cui un concerto in Piazza del Campidoglio e varie manifestazioni culturali che avrebbero animato le strade della Capitale, rendendo omaggio ai 2778 anni della fondazione di Roma.