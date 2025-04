Roma in stato di allerta per la morte di Papa Francesco: scatta il piano sicu...

Le campane a Roma annunciano la morte di Papa Francesco, mentre vengono messe in atto le prime misure di sicurezza. Tutti i dettagli.

La morte di Papa Francesco ha scosso il mondo intero, e Roma, sede del papato, è in prima linea nell’affrontare l’emergenza. Le campane della Basilica di San Pietro hanno suonato a lutto, segnando un momento di profonda tristezza e raccoglimento. Nel contempo, le autorità hanno attivato immediatamente un piano di sicurezza straordinario, per gestire l’afflusso di fedeli e garantire l’ordine in una città che si prepara ad accogliere il mondo intero.

Mentre la città si prepara ad affrontare i giorni difficili che seguiranno, ecco i dettagli delle misure di sicurezza adottate per far fronte a questa storica e dolorosa transizione.

Morto Papa Francesco e l’addio del Sindaco di Roma

Roma, la città che ha visto crescere Papa Francesco come Pontefice, è oggi chiamata a vivere un momento di profonda emozione e riflessione. La Capitale è sempre stata non solo il cuore spirituale del mondo cattolico, ma anche un punto di riferimento simbolico e concreto nella sua missione di pace e fratellanza.

In questo momento di dolore, il sindaco Roberto Gualtieri ha voluto esprimere un messaggio di unione e vicinanza, sottolineando l’importanza di Roma come custode di un’eredità di speranza, solidarietà e accoglienza che Papa Francesco ha portato nel cuore di ogni romano e di ogni fedele.

“Provo un profondo dolore per la scomparsa di papa Francesco. Roma, l’Italia e il mondo piangono un uomo straordinario, un pastore umile e coraggioso che ha saputo parlare al cuore di tutti“.

Morto Papa Francesco: Roma al massimo livello di allerta con il piano sicurezza

A seguito di una conversazione urgente tra il prefetto e il questore di Roma, sono state dispiegate pattuglie e rinforzi delle forze dell’ordine nell’area di piazza San Pietro, per allestire una prima barriera di sicurezza.

Alle 11:30, il prefetto ha convocato un incontro straordinario del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per coordinare le misure necessarie.

Presto verranno diffuse informazioni dettagliate sull’operazione di sicurezza, che coinvolgerà un imponente dispositivo di forze in campo per garantire l’ordine in questa fase delicata.