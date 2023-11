Di possibili guai in Grecia si era già parlato nella giornata di ieri, quando le autorità ateniesi avevano rispedito in Italia 21 neonazisti arrivati nella capitale in occasione della commemorazione della morte dei due militanti di Alba Dorata. I 21 nostri connazionali erano stati fermati in aeroporto, ma la manifestazione ha avuto luogo ugualmente. Alcuni gruppi antifascisti si sono radunati poche ore dopo nelle medesime vie, dando luogo ad uno scontro con la polizia.

Antifascisti e gruppi di estrema destra: l’attacco alla metro

Si sono ritrovati ieri nel sobborgo ateniese di Neo Iraklio alcuni gruppi di estrema destra in occasione del decennale della morte di due militanti di Alba Dorata, avvenuta il 1 novembre del 2013. Un gruppo fra le 30 e 40 persone, tutte vestite di nero e con il volto coperto, ha creato il caos, con un attacco sferrato alla stazione della metro Monastiraki. Durante l’insensato attacco è rimasta ferita una donna di 39 anni e diversi vagoni dei treni hanno subito danni materiali.

Antifascisti e gruppi di estrema destra: gli scontri ad Atene

Sempre a Neo Iraklio, un nutrito gruppo di antifascisti si è radunato poche ore dopo, dando luogo ad uno scontro con la polizia. I manifestanti hanno attaccato con lanci di pietre, mentre gli agenti rispondevano con i fumogeni. Alla fine della giornata, come riporta il sito ‘Efsyn’, sono state fermate 39 persone.