Greta Thunberg contro il divo sessista Andrew Tate: la battuta "sulle dimensioni" è virale

Spopola sui social la replica di Greta Thunberg è contro il divo sessista Andrew Tate: la battuta “sulle dimensioni” è diventata virale anche se frutto di una interpretazione errata delle parole della giovane ambientalista svedese.

Ambientalista che ha ironizzato sul “machismo” decisamente grossolano dell’ex atleta ed ha innescato l’equivoco del giudizio sul suo pene. Tanto è bastato insomma per innescare la notizia forzata per cui Greta avrebbe attribuito all’organo sessuale del suo censore dimensioni minuscole. Ma cosa è successo davvero?

Greta Thunberg contro Andrew Tate

Lo storico è quello per cui il tweet della Thunberg ha di certo messo al suo posto Andrew Tate, ex atleta di kickboxing anglo-americano.

Quest’ultimo sui social l’aveva tirata in ballo in maniera provocatoria mostrando le sue lussuose e inquinanti automobili. Greta non ci è stata per nulla ed ha risposto con un tweet al vetriolo e pirano di ironia: “Sì per favore illuminami, mandami una email a energiadelpenepiccolo@fattiunavita”. Attenzione, si tratta di un’esperessione slang anglosassone per mettere alla berlina persone poco sicure delle proprie capacità e decisamente grossolane in quanto ad approccio come Tate, ma non è un riferimento diretto alle dimensioni del pene, piuttosto una metafora per associare la “big dick energy” al celodurismo spinto di personaggi in cerca di una cifra stilistica che non troveranno probabilmente mai.

Il post di Tate e il pieno alla sua Bugatti

Tate si era immortalato mentre faceva il pieno alla sua assetatissima Bugatti ed a corredo della foto aveva taggato proprio Greta dicendole: “Ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un quad turbo w16 8.0L. Le mie DUE Ferrari 812 Competizione hanno 6.5L v12. Questo è solo l’inizio. Fornisci il tuo indirizzo e-mail in modo che io possa inviare un elenco completo della mia collezione di auto e le rispettive enormi emissioni“.

Era arrivata perciò la replica di Greta e poi perfino una controreplica dlirante dello stesso Tate in cui il personaggio ha provato a mettere in dubbio la femminilità di Greta con annessa tesi complottista su una “macchinazione di Matrix” dietro alla figura dell’attivista svedese. Insomma, dimensioni o meno il ragazzo è stato punto sul vivo.