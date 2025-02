I soccorritori hanno localizzato i due alpinisti dispersi sulla Grignetta, la montagna che si erge nel territorio di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Cristian Mauri e Paolo Bellazzi sono stati trovati morti nel canalone Caimi.

Grignetta, ritrovati senza vita i due alpinisti dispersi: erano in un canalone

Nel tardo pomeriggio di oggi, i soccorritori hanno ritrovato Cristian Mauri, 48 anni di Vimercate, e Paolo Bellazzi, coetaneo di Cambiago, i due alpinisti dispersi da sabato sulla Grignetta.

I loro corpi sono stati scoperti nel canalone Caimi, nella stessa area dove domenica sera i vigili del fuoco avevano rilevato il segnale di un cellulare, appartenente a uno dei due. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie all’uso del dispositivo Recco, impiegato per il recupero di persone in seguito a valanghe.

Restano da chiarire le cause della tragedia: non è ancora certo se i due siano precipitati o se siano deceduti per ipotermia dopo essersi smarriti a causa della bufera che li aveva colti mentre tentavano di rientrare a valle.

Le complesse operazioni di recupero sono attualmente in corso, con i soccorritori che stanno affrontando condizioni difficili per recuperare i corpi. Il terreno impervio e le condizioni atmosferiche avverse complicano ulteriormente il lavoro delle squadre di salvataggio.

Chi erano i due alpinisti dispersi

Cristian Mauri e Paolo Bellazzi risiedevano a Vimercate e Cambiago, due comuni della provincia di Monza e Brianza. Nati nel 1976, i due erano colleghi presso un’azienda agricola locale e compagni di numerose uscite in montagna.