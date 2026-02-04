Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa con una coltellata alla schiena nel rione Conocal di Ponticelli (Napoli) dal fratello Giuseppe, reo confesso. Ma ecco cosa si vede in un video.

Omicidio di Ylenia Musella: è stato il fratello

Ad accoltellare alla schiena Ylenia Musella è stato suo fratello Giuseppe. Il 28enne è stato arrestato nella notte e ha confessato: “Sì, l’ho uccisa io”.

Ci sarebbe stata una lite in famiglia che poi è degenerata e, secondo gli inquirenti, prima di accoltellare la sorella alla schiena, Giuseppe l’avrebbe anche picchiata, in quanto la 22enne presentava dei lividi. La giovane è stata poi scaricata davanti all’ospedale Villa Betania ma quando è stata soccorsa era ormai troppo tardi. Giuseppe Musella, come detto, è stato arrestato, si è consegnato nella notte alla polizia.

Omicidio di Ylenia Musella, il giallo dell’ultimo video: “Guardate alle sue spalle”

L’omicidio di Ylenia Musella ha sconvolto l’intera comunità di Ponticelli e non solo. La 22enne viene descritta dagli amici come “il sole in persona” ed era una ragazza che cercava la luce attraverso musica e viaggi. Ylenia era in grado di passare dalle serate glamour a Ibiza ai momenti più intimi assieme al nipotino, che definiva il suo “orgoglio“. La storia di Ylenia Musella è legata indissolubilmente a una famiglia segnata da vicende giudiziarie, dalle sue foto sui social emerge un forte legame con il padre, che si troverebbe in prigione con l’accusa di omicidio: “Siamo una cosa sola“, scriveva la 22enne. Inoltre anche la madre risulta essere stata arrestata. Nelle ultime ore si parla di un misterioso video su TikTok, pubblicato due giorni prima dell’omicidio. Ylenia sta ballando davanti all’obiettivo ma, alle sue spalle, appare la figura di un uomo. Alcuni utenti hanno ipotizzato che quest’uomo tenesse un’arma bianca ma, invece, probabilmente si tratta di una sigaretta elettronica.