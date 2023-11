La tregua fra Isreale e Hamas prosegue e ha buone possibilità di essere prolungata di ancora qualche giorno, ma secondo Joe Biden non basta. Il presidente degli Stati Uniti d’America, infatti, vorrebbe il ‘cessate il fuoco‘: secondo il numero uno di Washington proseguire con i bombardamenti sarebbe come dare ad Hamas esattamente quello che vuole.

Il messaggio di Biden sulla guerra in Medio Oriente

È intervenuto nelle scorse ore sul suo profilo di X (ex Twitter) il presidente americano Joe Biden, che ancora una volta si è espresso sul tema di politica internazionale più caldo del momento: la guerra in Medio Oriente. “Hamas ha scatenato un attacco terroristico perché non teme altro che israeliani e palestinesi vivano fianco a fianco in pace” – spiega Biden – “Continuare sulla strada del terrore, della violenza, degli omicidi e della guerra significa dare a Hamas ciò che cerca“.

La nuova posizione di Biden sulla guerra in Medio Oriente

La chiusura di Biden è ancora più incisiva: “Non possiamo permetterci di farlo” – ricorda parlando ancora della possibilità di continuare a lungo la guerra che sta falcidiando la Striscia di Gaza. Secondo quanto spiegano gli analisti, un’uscita di questo genere starebbe lì a dimostrare che qualcosa nell’atteggiamento degli Usa stia cambiando. Biden non aveva mai chiesto pubblicamente il ‘cessate il fuoco’. La giornalista americana Patty Culhane, ex corrispondente alla Casa Bianca, è sicura di questo: “Di solito è così che, quando si tratta di Israele, i politici statunitensi cambiano sottilmente i loro messaggi attraverso i social media, attraverso fughe di notizie”.